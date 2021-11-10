В первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдается рост общей величины премий страховщиков жизни на 29% (плюс 57 млрд рублей), сообщил в интервью журналу «Современные страховые технологии» директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния.

«Страхование жизни традиционно является драйвером роста страхового рынка как в России, так и за рубежом. В первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдается рост общей величины премий страховщиков жизни на 29% (плюс 57 миллиардов рублей). Наиболее значимыми сегментами остаются ИСЖ и НСЖ, доля которых в сборах по рынку страхования жизни составляет 40% и 27% соответственно», — рассказал Габуния.

Он отметил, что резкий рост ИСЖ начался в 2016 году, когда рынок удвоился относительно объемов 2015 года. «Повышение интереса потребителей к долгосрочным накопительным продуктам страхования жизни можно оценивать в целом положительно. Но мы хотим, чтобы такой рост обеспечивался появлением на рынке страховых продуктов, отвечающих ожиданиям клиентов, их потребностям», — пояснил директор департамента страхового рынка ЦБ.

ЦБ: в ближайшее время изменения в стандарты страхования жизни будут направлены в Минюст Банк России в ближайшее время направит на регистрацию в Министерство юстиции документ, вносящий изменения в стандарты добровольного страхования жизни. Об этом в интервью журналу «Современные страховые технологии» сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния.

Габуния подчеркнул, что, говоря об ожиданиях клиентов, следует отметить, что средняя доходность по договорам ИСЖ, завершившимся в первом полугодии 2021 года, составила 5,1% годовых по трехлетним полисам, 4,8% годовых по пятилетним, что ниже средней годовой доходности по депозитам. При этом 23% полисов показали нулевую доходность, а 52% полисов — доходность в интервале 0—5%, уточнил он.

«Мы планируем в минимальных (стандартных) требованиях к ИСЖ и НСЖ предусмотреть обязанность страховщиков раскрывать при заключении договора историческую доходность по завершившимся за последние три года договорам страхования. Также страховщики будут должны показывать потребителю, какую сумму он сможет реально получить в случае реализации предусмотренных договором рисков за вычетом уплаченной страховой премии», — заключил Габуния.