СКБ-Банк расширил банкоматную партнерскую сеть на всей территории обслуживания, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь держатели карт «Мир», Mastercard и Visa СКБ-Банка могут без комиссии снимать и вносить наличные денежные средства в банкоматах ВТБ согласно установленным тарифам.



«Укрупнение банкоматной сети расширяет наши возможности: клиентам СКБ-Банка теперь доступны более 20 тысяч устройств по всей России», — прокомментировал директор по развитию розничного бизнеса СКБ-Банка Алексей Луценко.

Пополнять и снимать наличные с карт СКБ-Банка в банкоматах ВТБ можно на всей территории обслуживания в России с 1 ноября 2021 года. Найти удобный банкомат в обновленном списке можно на сайте банка или в мобильном приложении.

До настоящего времени держатели карт СКБ-Банка могли пользоваться банкоматами группы СКБ-Банка, а также партнеров — «ФК Открытие» и Альфа-Банка.