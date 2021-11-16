Среднегодовая доходность инвестиций граждан в фондовый рынок на протяжении последних пяти лет не превышает 5,4%, что немногим больше среднего уровня инфляции, который составляет 4,2%, и меньше ставок по депозитам. Такие оценки приведены в материалах экспертов РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия» .

В России усредненный портфель домохозяйств далек от оптимальных по критерию максимизации соотношения доходности и рисков, говорится в материалах Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС. Такие выводы сделаны на основе данных о структуре финансовых активов домохозяйств и динамики стоимости соответствующих активов на пятилетнем горизонте — с 2016 года по II квартал нынешнего года.

По рискам инвестпортфель граждан почти сопоставим с портфелем корпоративных облигаций крупных эмитентов, но существенно уступает им по доходности, говорится в материалах. Тогда как наличие иностранной валюты в портфеле лишь повышало риски, не принося заметной выгоды, считают авторы исследования.

За последние несколько лет в РФ структура финансовых активов домашних хозяйств изменилась, отмечается в материалах: например, доля депозитов в банках с 2017 года по июль нынешнего упала с 57,1% до 49,6%, так же, как и сбережения в виде пенсионных и страховых резервов. А доля прямых вложений в акции, напротив, увеличилась — с 4,4% до 7,1% соответственно. По мнению авторов исследования, рост доли инвестиций граждан в ценные бумаги при снижении доли вкладов отражает тенденцию переориентации населения на более рискованные вложения для получения высокой доходности.

Также в исследовании отмечается, что действующие модели брокерской деятельности несут повышенную опасность потерять деньги для клиентов, которых привлекают преимущественно спекулятивная активность и инвестиции в высокорискованные инструменты. По оценкам авторов исследования, на российском рынке уже наблюдаются неблагоприятные экономические и правовые условия для долгосрочных сбережений в такие активы, что ведет к преобладанию в портфелях домохозяйств депозитов и наличных денег. Кроме того, реальную информацию о степени участия населения на фондовом рынке искажает статистика, которая отображает общее количество счетов, включая и неактивные.

По данным Мосбиржи, на конец октября количество физлиц, имеющих брокерские счета, достигло 15 млн. Согласно информации Санкт-Петербургской биржи, там торгуют 825 тыс. человек. Доля граждан с пустыми счетами, по данным Банка России, составила 62% к 1 июля 2021 года. По сообщениям ЦБ, на начало июля финансовые активы домашних хозяйств составляли 107,9 трлн рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. Из них наибольшие доли приходятся на депозиты, наличные средства на руках у населения, а также на инвестиции в ценные бумаги и паи инвестиционных фондов.