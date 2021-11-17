Государственно-правовое управление (ГПУ) президента раскритиковало проект перехода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО и оборудование, разработанный Минцифры, пишет «Коммерсант». Документ предлагает установить единый срок импортозамещения в значимых для государства сетях — с 1 января 2023 года. Организации должны будут реализовать это требование при наличии отечественных аналогов. В отзыве ГПУ отмечается, что в проекте указа не оценивается возможность исполнения требований субъектами КИИ в установленный срок, а также не раскрывается, кто будет оценивать соблюдение требований.

Также проект противоречит Конституции, так как в нем предлагается возложить импортозамещение на широкий круг лиц, однако их права и свободы могут быть ограничены только в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства исключительно федеральным законом. Обязанность по утверждению порядка перехода и требований к ПО и оборудованию на объектах КИИ в проекте предлагается возложить на правительство, тогда как направления госполитики в области безопасности КИИ уполномочен определять президент, подчеркивается в отзыве.

Инфраструктуру начнут переводить на отечественное оборудование и ПО с 1 января 2023 года Реальный срок перехода на российское ПО будет зависеть от того, какая лицензия у объекта КИИ на его текущий софт — бессрочная или по подписке, считают эксперты.

Как считает собеседник издания в одном из банков, чем дольше документ не примут, тем лучше, так как проект бьет по всем критическим отраслям — от кредитных организаций до металлургов. Также срок перехода очень агрессивный — он возможен, но должен быть плавным, иначе возникнет угроза безопасности, отметил собеседник. По мнению старшего аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, вероятно, такие жесткие временные рамки были обозначены, чтобы подстегнуть развитие необходимого ПО. Шанс, что аналоги применяемого объектами КИИ оборудования найдутся в реестрах, есть, но переоборудование их систем — процесс небыстрый, отметил главный архитектор компании «Информзащита» Павел Демидов. Только проектно-изыскательные работы в этом направлении длятся обычно дольше года, добавил он.