Для импортозамещения программного обеспечения (ПО) и оборудования на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) могут установить единый срок — с 1 января 2023 года, пишет «Коммерсант». Важные для страны сети будут переходить на отечественные продукты только при наличии соответствующих аналогов и после окончания сроков эксплуатации текущего оборудования и лицензий на иностранный софт. Объекты КИИ — это госорганы, банки, объекты транспорта, связи, здравоохранения, предприятия оборонной, топливной и атомной промышленности и энергетики. Их технологические сети относятся к критически важным для страны.

Контролировать импортозамещение в части софта будет Минцифры, а в части оборудования — Минпромторг, в банковской сфере процесс будет согласовываться с ЦБ. Это следует из проекта указа президента об экономических мерах обеспечения технологической независимости и безопасности объектов КИИ, разработанном Минцифры. В нем отмечается, что организации должны будут преимущественно перейти на российское ПО после окончания срока действия прав на используемый софт и при наличии отечественных аналогов. В телекоммуникационном оборудовании и радиоэлектронной продукции переход произойдет по истечении сроков амортизации существующей техники.

Названы сроки «зачистки» реестра отечественного ПО Закон обратной силы не имеет, и закупщикам могут разрешить продолжить пользоваться выбывшими из списка программами, считают эксперты.

Реальный срок перехода на российское ПО будет зависеть от того, какая лицензия у объекта КИИ на его текущий софт — бессрочная или по подписке, отметил заместитель управляющего директора «Ланит-Интеграции» Олег Головко. В первом случае, по его оценке, на объекте придется обновлять ПО через пять — семь лет, подписка же в среднем действует от года до трех лет. В случае с долгосрочными лицензиями есть риск, что их могут внезапно отозвать, предупреждает Лашин. Бессрочная лицензия позволяет долгое время не менять ПО, признает эксперт, «разорвать этот круг и компенсировать новую норму» может обязанность создавать новые системы под отечественное оборудование.

Основные сложности в процессе перехода, скорее всего, испытает промышленность, полагает консультант по информбезопасности компании «Инфосистемы Джет» Николай Скварский. Стоимость полного одномоментного перехода на отечественные аналоги для крупных организаций может достигать 3 млрд рублей, уточнил глава отдела консалтинга информационной безопасности Step Logic Денис Пащенко. По мнению директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, КИИ потребуется не менее пяти лет для полного перехода на отечественное оборудование и ПО.