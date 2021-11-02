Названия программ, которым угрожает исключение из реестра отечественного ПО, будут объявлены на этой неделе, а вопросы их удаления ведомство поднимет на ближайшем очном заседании экспертного совета, которое может состояться в ноябре, пишут «Известия» , ссылаясь на Минцифры. Ранее ведомство сообщило, что во время продолжающейся проверки продуктов, включенных в реестры российского и евразийского ПО, было выявлено около 900 программ с неактуальными данными. Также министерству не удалось связаться со 104 правообладателями, поскольку сведения о них исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Кроме актуальности данных Минцифры проверит продукты в реестре на соответствие другим требованиям: фирмы-разработчики должны управляться российскими организациями или гражданами, компания должна обладать исключительными правами на ПО и его компоненты, программы должны свободно продаваться на территории РФ.

Выявлены первые претенденты на удаление из реестра российского ПО По словам замглавы Минцифры Максима Паршина, по итогам аудита реестра ведомство будет инициировать исключение продуктов с неактуальными сведениями или не соответствующих требованиям.

В первую очередь из реестра могут быть исключены правообладатели программ, сведения о которых исчезли из ЕГРЮЛ, считает член экспертного совета, директор ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин. По его словам, другим компаниям могут предложить доработать продукты для соответствия требованиям для включения в реестр. Согласно постановлению № 1236 от 2015 года, предусмотрен ежегодный аудит ПО на предмет его соответствия требованиям включения в реестр, добавил другой член экспертного совета, председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Он уточнил, что пока такую проверку еще ни разу не проводили.

Другой важный повод для проверки — изменившиеся с момента появления реестра правила включения в него ПО, отметила президент ГК InfoWatch Наталья Касперская. Легитимность присутствия продуктов, которые попали в список до ужесточения правил, не пересматривалась. Также она напомнила, что в прошлом году была разработана и принята методика, как отличать действительно отечественные ОС. Следовательно, объявленная «чистка» может коснуться и операционных систем, считает она.

По словам генерального директора «МойОфис» Дмитрия Комиссарова, если ПО не входит в реестр, то оно не может быть закуплено для государственных нужд в рамках № 44-ФЗ, а следовательно, разработчик лишится доступа к значительному источнику доходов. Вероятно, купившим выбывшие из реестра программы госорганам придется искать замену, отметил эксперт. Закон обратной силы не имеет, и закупщикам могут разрешить продолжить пользоваться выбывшими из списка программами, сообщила Касперская. Комиссаров добавил, что в случае если ПО не представлено в реестре, то операции по передаче прав на него будут облагаться НДС.