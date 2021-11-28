Некоторые банки запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

Газпромбанк проводит акцию «Ноябрьский ставкобум» по кредитам наличными. Минимальная процентная ставка составляет 5,5% годовых, если заемщик заключил договор личного страхования, а сумма кредита — 5 млн рублей. Специальные условия на сумму до 5 млн рублей действуют по 30 ноября. При наличии личного страхования для кредитов от 100 тыс. до 300 тыс. рублей действует ставка 8,9% годовых, а для займов от 300 тыс. до 5 млн рублей — 6,5% годовых. Оформить кредит на сумму до 1 млн можно по паспорту, не выходя из дома. Подать заявку можно в отделении Газпромбанка либо на сайте финучреждения. Зарплатные клиенты могут также подать заявку в мобильном приложении. Кредит доступен на срок от 13 месяцев до семи лет.

РГС Банк предлагает оформить автокредит от 10,3% на покупку новых автомобилей наиболее популярных иностранных марок крупнейших автоконцернов. Список автомобилей дополнен марками Volvo, Porsche, Mazda, Subaru, Haval и Chery. Клиентам доступно получение залогового кредита по двум документам на сумму от 300 тыс. до 8 млн рублей, на срок до семи лет, с нулевым первоначальным взносом. Базовая процентная ставка — от 12,3% годовых в рублях. К указанной ставке может быть применен дисконт 1% при оформлении договора добровольного личного страхования и еще 1% — при страховании транспортного средства в одной из соответствующих требованиям банка страховых компаний на весь срок действия кредитного договора. Таким образом, минимальные ставки кредитования стартуют от 10,3%. Дополнительным преимуществом для клиентов станет возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.

Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил праздничную акцию «Выиграй 555 тыс. рублей за оформление кредита от 5,5% годовых». С 24 ноября по 31 декабря каждый, кто оформит потребительский кредит на сумму от 100 тыс. рублей, автоматически становится участником акции и может получить от банка крупный приз. Каждые семь дней до самого Нового года среди клиентов будет определяться призер, которому достанется 55 тыс. рублей. Сразу после новогодних праздников в АТБ обещают определить главного призера, который получит 555 тыс. рублей. Ставки от 5,5% распространяются также на рефинансирование кредитов сторонних банков, лимит до 15 млн рублей со сроком кредитования до 120 месяцев.

Ситибанк запустил акцию на «черную пятницу». Клиенты, которые зарегистрируются для участия в ней, смогут получить дополнительную выгоду от использования продуктов и сервисов банка. Так, заемщики, которые оформили кредит или услугу рефинансирования, указав промокод AER, и внесли первый платеж в полном объеме и в срок, могут получить до 25 тыс. дополнительных миль «Аэрофлот Бонус» на свою карту лояльности.

СберБанк объявил новогоднюю акцию по потребительским кредитам. Кредит «Наличными» на срок от 13 месяцев доступен по ставке 5,9% годовых в первый месяц кредитования (в первые три месяца при условии оформления подписки «СберПрайм+»). После окончания льготного периода ставка устанавливается в базовых значениях и зависит от срока, суммы финансирования и категории заемщика: до 300 тыс. рублей — от 12,9% до 21,2% годовых, от 300 тыс. до 1 млн рублей — от 10,9% до 16,9% годовых, от 1 млн до 5 млн рублей — от 10,9% до 14,9% годовых; при сроке кредита от трех до 12 месяцев — следующие условия: до 300 тыс. рублей — от 10,9% до 18,5%, от 300 тыс. до 1 млн рублей — от 8,9% до 12,9%, от 1 млн до 5 млн рублей — от 8,9% до 10,9% годовых (минимальные ставки и максимальная сумма кредита доступны для клиентов, получающих зарплату или пенсию в банке, для прочих клиентов — минимальная ставка выше на 1 процентный пункт и максимальная сумма кредита — 3 млн рублей). При сумме кредита до 300 тыс. рублей документы, подтверждающие доход, не потребуются, достаточно паспорта. Заявку на кредит можно подать онлайн на сайте банка, решение принимается моментально, в тот же день.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Банк «Открытие» предлагает получить кредит по фиксированной ставке 5,9% годовых, она сохраняется на весь срок кредита — от двух до пяти лет — при условии, что оформлен договор личного страхования и заемщик не является зарплатным клиентом банка. Без страхования ставка зависит от суммы кредита: до 300 тыс. рублей — от 15,9% до 21,1% годовых, от 300 тыс. рублей — от 15,9% до 16,9% годовых. Сумма кредита — от 50 тыс. до 3 млн рублей.



Почта Банк предложил полностью дистанционное оформление POS-кредитов в мобильном приложении и интернет-банке. Теперь клиенты, покупающие товары в кредит в интернет-магазинах и на маркетплейсах партнеров банка, могут полностью дистанционно оформить кредит, подписав договор с помощью простой электронной подписи. При выборе опции «Покупка в кредит» в партнерском интернет-магазине покупателю будет предложено перейти в мобильное или интернет-приложение Почта Банка по ссылке или QR-коду. В приложении нужно проверить данные по кредиту (сумму, срок, график погашения) и подтвердить подписание кредитного договора, введя короткий код из СМС. После этого останется только получить купленный товар.

Интерпрогрессбанк запустил обновленную программу рефинансирования кредитов, в рамках которой клиенты могут уменьшить ежемесячные платежи по кредитам, взятым в других банках. Потребительский кредит на рефинансирование теперь предоставляется по сниженной ставке — от 7,9% на сумму до 3 млн рублей и сроком до пяти лет без поручительства третьих лиц. В рамках программы можно рефинансировать потребительские кредиты, автокредиты и т. д., а также получить дополнительную сумму на любые цели. Количество рефинансируемых кредитов неограниченно. Новая программа доступна для клиентов банка, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Первые два месяца ставка 7,9% годовых (со страховой защитой) доступна для всех категорий заемщиков. Для сохранения низкой ставки на протяжении всего срока действия кредитного договора достаточно перевести свою заработную плату на банковскую карту банка.

Уральский Банк Реконструкции и Развития сделал ставку по рефинансированию кредитов фиксированной. Для держателей зарплатных карт банка и клиентов с суммой кредита свыше 750 тыс. рублей она теперь составляет 7,9% годовых, для всех остальных — 8,9% годовых. Оформить рефинансирование можно на срок до десяти лет. Максимальная сумма — 5 млн рублей. Владельцам зарплатных карт УБРиР и желающим рефинансировать действующий кредит без повышения лимита нужен только паспорт. При увеличении суммы и для новых клиентов банка дополнительно к паспорту понадобится справка о доходах или выписка из ПФР.