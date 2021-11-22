«Сбер» приобрел у «ТГК-1» и «АльтЭнерго» 161 тыс. сертификатов международного стандарта I-REC, подтверждающих происхождение энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), сообщается на сайте банка. Экологически чистая энергия будет направлена на обеспечение работы крупнейших офисов Центрального аппарата банка с годовым объемом потребления 161 млн кВт/ч.

Отмечается, что в рамках энергетического менеджмента «Сбер» использует различные механизмы поставки зеленой электроэнергии, в частности зеленые сертификаты и механизм свободных двухсторонних договоров на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). В среднесрочной перспективе банк планирует полностью перейти на использование ВИЭ.

«Мы будем планомерно наращивать объемы закупаемой зеленой энергии, продолжим повышать энергоэффективность за счет массового внедрения энергосберегающих технологий, минимизировать собственный углеродный след и помогать нашим клиентам и партнерам в аналогичных ESG-инициативах», — рассказал заместитель председателя правления «СберБанка» Станислав Кузнецов.

По его словам, с момента первой подобной сделки на блокчейн-платформе «Сбера» прошел почти год, с тех пор с участием банка уже реализовано почти 500 тыс. I-REC-сертификатов.

По оценкам старшего менеджера группы по оказанию услуг в области устойчивого развития «Делойт» в СНГ Марии Спиридоновой, в среднем стоимость сертификата на электроэнергию, произведенную на гидроэлектростанциях, составляет 40—45 рублей, а на солнечных и ветровых станциях — 80—100 рублей. Таким образом, «СберБанк» мог инвестировать в приобретение сертификатов 6—16 млн рублей, пишет «Коммерсант» .

Мировые цены на сертификаты колеблются от 0,2 до 1 евро за 1 тыс. кВт/ч, приводит данные управляющий директор НРА Сергей Гришунин. Цены меняются в зависимости от объема спроса и предложения: выпуск сертификата стоит от 30% до 50% от стоимости сертификата, поясняет он. В целом объем мирового рынка зеленых сертификатов оценивался в 9,3 млрд долларов в 2020 году, в 2021 году его объем может достичь 13—14 млрд долларов.

I-REC — международная система сертификации возобновляемой, или, иными словами, зеленой энергии (renewable energy сcertificate). Один сертификат эквивалентен 1 тыс. кВт/ч электроэнергии и свидетельствует, что покупатель покрыл свою потребность в электроэнергии зелеными источниками на эту величину, пояснил руководитель практики стратегии и операционной эффективности в секторе электроэнергетики PwC в России Дмитрий Стапран. I-REC — единственная международная система сертификации, которую можно использовать, если нет национальной системы учета, как, например, в России.