Большинство (69%) жителей России хотели бы найти дополнительную работу, помимо основной занятости, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Опрос показал, что 14% респондентов уже заняты на подработке и лишь 17% участников исследования не хотели бы подрабатывать.

Самой популярной профессией для дополнительного заработка стала специальность курьера — ее выбрали 23% опрошенных, 20% указали, что им подходит профессия водителя, 19% участников исследования отметили специальность сборщика заказов. Также 18% опрошенных выделили деятельность репетиторов, 16% — администраторов, 12% — фотографов, а 10% — редакторов и корректоров.

До 15 тыс. рублей в месяц за счет подработки хотели бы получать 13% респондентов, 36% опрошенных — до 30 тыс. рублей ежемесячно, а 23% — до 50 тыс. рублей. Еще 28% опрошенных хотели бы зарабатывать дополнительно более 50 тыс. рублей ежемесячно.