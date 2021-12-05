Держатели карт Visa и «Мир» банка «Александровский» могут вносить наличные в банкоматах Альфа-Банка без комиссии и с расширенными лимитами. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.



«Для внесения наличных клиентам банка «Александровский» доступно более 200 банкоматов Альфа-Банка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и около 2 тыс. устройств на территории других городов России», — говорится в релизе.

В специальных банкоматах Альфа-Банка с функцией NFC держатели карт банка, подключившиеся к любому из pay-сервисов, могут вносить и снимать наличные с помощью смартфона или «умных» часов.

Лимиты внесения наличных:

120 тыс. рублей на одну операцию;

500 тыс. рублей на общую сумму операций, совершенных в течение дня;

1,5 млн рублей на общую сумму операций, совершенных в течение календарного месяца;

в течение одного дня с использованием одной банковской карты может быть совершено не более восьми операций.

Отмечается, что внесение средств недоступно для карт, открытых к счетам в долларах или евро.

