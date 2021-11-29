Сейчас существуют два подхода к развитию экосистем, и ВТБ «проповедует» подход, при котором банк не берет на себя напрямую функции в нефинансовой сфере, а выступает финансовым партнером. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters, высказывания из которого распространила пресс-служба банка.

Первый подход к развитию экосистем, когда на балансе банка консолидируются активы из различных сфер, финансист считает ошибочным.

«Я считаю этот путь ошибочным. Со мной могут не согласиться, но за пределами нашей страны я не знаю ни одной структуры, которая бы применяла такой подход. Да и клиентам, похоже, это не так нужно», — заявил он.

Костин рассказал, что какое-то время назад банк заказывал «у одной очень авторитетной фирмы» исследование с анализом предпочтений клиентов. Оно показало, что только 5% респондентов при выборе банков исходят из того, какие небанковские услуги он предоставляет. Остальные 95% фокусируются на банковских услугах, их стоимости и комфортности.

«Второй подход проповедуем мы — это создание открытой системы на базе равноценного сотрудничества: банк не берет на себя напрямую функции в нефинансовой сфере, а выступает финансовым партнером», — сообщил банкир.

«Мы, например, совместно с партнерами создали «Магнит Pay», создали Face Pay для оплаты проезда на московском транспорте, digital-платформы для торговли жильем и автомобилями, но все это именно инструменты, которые мы предлагаем людям для эффективного и удобного решения финансовых вопросов. Наша роль в экосистеме — роль финансового агента. Мы строим открытую экосистему с партнерами, которые являются лидерами в той или иной отрасли, и считаем это правильным подходом. Клиент всегда должен иметь выбор, он не должен жить только в пространстве ВТБ», — пояснил руководитель банка.

Подход кредитной организации он проиллюстрировал анекдотом: «Стоит человек у здания банка в Нью-Йорке, продает семечки. Подходит к нему знакомый: «Дай доллар взаймы», — а тот отвечает: «Извини, не могу, у меня соглашение с банком — я не даю кредиты, а банк не торгует семечками».

«Близко к нашему подходу. Экосистемы важны с точки зрения сбора больших данных, но я считаю, что банк должен фокусировать свою деятельность на банковских продуктах», — резюмировал банкир.

Он высказал мнение, что «регулирование экосистем, безусловно, необходимо», и рассказал, что в новой версии доклада ЦБ о регулировании рисков, связанных с вложениями банков в экосистемы, были учтены не все представленные банком предложения, «но учтен очень важный момент: инфраструктурное строительство, проектное финансирование — к этим активам будут применяться специальные коэффициенты, возможно, они вообще не будут включаться в спектр этого регулирования».

ЦБ рассказал об итогах обсуждения с рынком регулирования вложений банков в экосистемы Банк России опубликовал отчет об итогах публичного обсуждения доклада для общественных консультаций «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы». В обсуждении приняли участие системно значимые кредитные организации, региональные банки, банковские ассоциации, аналитики и другие эксперты.

При этом Костин обратил внимание на то, что остаются и неуточненные моменты: например, «ЦБ по-прежнему не считает нужным учитывать в регулировании цифровые компании, которые движутся в финансовую сферу». «Вы знаете, что и «Яндекс», и Wildberries, и Ozon купили небольшие банки, — пока мы тут не видим серьезной конкуренции, но такой процесс идет», — пояснил он.

«Но главное — мы все-таки находим общий язык, и я пока вижу, что ЦБ готов к сотрудничеству, — подчеркнул Костин. — Думаю, в процессе калибровки достигнем оптимального результата, а там посмотрим и посчитаем тот возможный урон, который нам это регулирование нанесет».

После выхода первого проекта он говорил, что предложенный Центробанком вариант регулирования вложений банков в экосистемы и непрофильные активы может стоить ВТБ 500 млрд рублей капитала.



«Пока и наши усилия, и усилия наших конкурентов носят первоначальный характер — думаю, что никто сегодня не может похвастаться построением эффективной экосистемы. Вложения в экосистемы сегодня скорее являются затратными, чем прибыльными. Думаю, мы только в начале пути и он займет еще не один год», — заключил Костин.