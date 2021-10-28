За девять месяцев 2021 года убыток СберБанка от нефинансового бизнеса составил 32,2 млрд рублей, пишет Frank RG со ссылкой на отчетность госбанка.

Так, самым убыточным в 2021 году стал сегмент e-com: за девять месяцев убыток от него составил 22,4 млрд рублей (до налогов), квартальный — 10,2 млрд рублей. Увеличился также убыток от «О2О Холдинга» — совместного предприятия СберБанка и VK. Совокупный убыток вырос с 19,2 млрд рублей в 2020 году до 24,6 млрд рублей в 2021-м.

Доходы банка от нефинансовых сервисов увеличились до 121,7 млрд рублей за девять месяцев 2021 года. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда банк получил 43 млрд рублей доходов.

В нефинансовый бизнес СберБанка входят продукты его экосистемы: интернет-торговля, доставка еды, такси, онлайн-кинотеатр Okko, музыкальный сервис «СберЗвук», телемедицина, b2b-сервисы, облачные сервисы, услуги по кибербезопасности.

Банк отчитывается об убытках от сервисов экосистемы третий квартал подряд. СберБанк намерен войти в тройку лидеров в e-commerce к 2023 году, а к 2030 году — стать номером один, говорили глава СберБанка Герман Греф и первый зампред правления Лев Хасис на дне инвестора. К 2023 году выручка от нефинансовых бизнесов должна расти на 100% ежегодно, а доля доходов от них в общем операционном доходе превысить 5%. К 2030 году СберБанк рассчитывает, что на долю нефинансовых сервисов будет приходиться 20—30% доходов. Хасис говорил, что многие сервисы для розничных клиентов выйдут в прибыль на горизонте до 2023 года. «Сложнее прогнозировать ситуацию в e-commerce: там очень жесткая конкуренция», — отмечал он.

Регулятор видит риски в создании банками экосистем. Проекты, не связанные с банковским бизнесом, в фазе роста требуют значительных расходов и новых раундов инвестиций для развития. При этом банку может быть сложно зафиксировать убытки и закрыть неудачные проекты, если они глубоко интегрированы в бизнес. «Есть риск, что банк продолжит вливать деньги в экосистему в надежде выправить ситуацию. Это, в свою очередь, может привести к еще большим расходам и поставить под угрозу уже финансовую устойчивость самого банка», — заявили в пресс-службе ЦБ.