Предложенный регулятором вариант регулирования вложений банков в экосистемы и непрофильные активы может стоить ВТБ 500 млрд рублей капитала, сообщил председатель правления госбанка Андрей Костин на Восточном экономическом форуме, добавив, что для кредитной организации это «абсолютно убийственная сумма», пишут «Ведомости» .

Ранее Банк России представил доклад, где описал свое видение регулирования экосистем и так называемых иммобилизованных активов (ИА) кредитных организаций для развития банками новых сервисов и инвестирования в адекватном размере, если их вложения в ИА с определенного уровня будут полностью обеспечены деньгами акционеров; ЦБ предложил ввести лимит вложений в ИА и ограничить его 30% от капитала: разным группам активов будет присваиваться коэффициент от 1 до 5 для расчета вычета из капитала — если лимит превышен, то «лишние» активы нужно будет либо покрыть капиталом, либо продать.

В ЦБ рассказали о планах на 2021 год по развитию банковского регулирования Например, предполагается, что в I квартале 2021 года вступят в силу изменения в порядок раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами.

По оценке Центробанка, общий размер ИА, которые не имеют требований по возвратности и часто являются неликвидными, составляет уже более 2 трлн рублей и они покрыты регуляторным капиталом банков только на 15%, поэтому регулятор посчитал, что банки смогут без особых потрясений перейти на новое регулирование постепенно, в течение пяти лет.

Как предупредили руководители крупнейших банков, новым правилам не смогут соответствовать более половины кредитных организаций, а нагрузка на капитал может привести к сокращению отделений в небольших городах; из 377 проанализированных банков 190 могут не вписаться в лимит регулятора, превышение потребует вычесть из капитала 1,75 трлн рублей, что снизит базу, по которой рассчитываются нормативы достаточности — более 40 банков нарушат минимальный норматив достаточности капитала в 8%, а еще более 60 не смогут соблюсти норматив с учетом надбавок; более 5% капитала потеряют 58 банков.

СберБанк оценил влияние нового регулирования экосистем в 2,7 трлн рублей Ранее ЦБ предложил усилить регулирование банков, которые развивают непрофильные активы.

ЦБ с выводами банкиров не согласился, а оценку воздействия назвал некорректной, так как для расчета вычета банки использовали неподтвержденные вводные по коэффициентам иммобилизации, которые регулятор еще намерен калибровать, учитывался базовый капитал вместо общего, расчет сделан в моменте, в то время как Банк России предлагает пятилетний переходный период; также не были учтены рост капитала и возможность банков снижать концентрацию ИА.