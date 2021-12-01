Фондовые рынки могут столкнуться с волатильностью в течение нескольких недель после появления варианта «омикрон», но стратеги и экономисты предостерегают инвесторов от поспешных действий. По мнению экспертов, растущее беспокойство может спровоцировать как прибыли, так и убытки, сообщает CNBC .



Во вторник в своей записке глава BlackRock Investment Institute Джин Бойвин сообщила: «На данный момент мы продолжаем инвестировать, поскольку новый вариант вируса и вспышка коронавируса в Европе наносят ущерб настроениям в отношении риска». Она признала, что «омикрон» может подорвать рост, ухудшить отношение к риску и оказать «значительное влияние на сектор».

«Мы обеспокоены человеческими жертвами и ожидаем новых ограничений деятельности. Мы по-прежнему отдаем предпочтение акциям, но пересмотрим наш взгляд, если вакцины или лечение окажутся бесполезными», — сказала она.

Многие эксперты, опрошенные Reuters , указывают, что декабрь считается традиционно сильным месяцем для рынка акций. Согласно данным Bespoke Investment Group, S&P в декабре показывает положительную доходность в 74% случаев с 1928 года — это больше, чем в любой другой месяц.

Однако в то же время они указывают, что риторика ФРС, ставшая на этой неделе более агрессивной, может помешать росту рынка. Рост доходности казначейских облигаций, который часто отражает ожидания более агрессивной политики ФРС, притупляет привлекательность акций для некоторых инвесторов и может вызвать падение переоцененных бумаг.

​Глава ФРС предложил перестать использовать слово «временная» по отношению к инфляции Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предложил перестать использовать слово «временная» по отношению к инфляции. По его мнению, «вероятно, сейчас самое время отказаться от этого слова и объяснить, что мы имеем в виду», сообщает CNN Business .

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru