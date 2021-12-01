Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предложил перестать использовать слово «временная» по отношению к инфляции. По его мнению, «вероятно, сейчас самое время отказаться от этого слова и объяснить, что мы имеем в виду», сообщает CNN Business .

По словам Пауэлла, ФРС может прекратить стимулирование экономики раньше, чем ожидалось, заявил он банковскому комитету сената. ФРС, допустил Пауэлл, рассмотрит возможность ускорения сворачивания программы скупки активов на заседании 15 декабря. В этот день ФРС представит обновленную информацию о проводимой политике.



В прошлом месяце ФРС объявила о сокращении ежемесячных покупок на 10 млрд долларов для казначейских ценных бумаг и на 5 млрд для ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. Теперь эти планы могут быть пересмотрены в сторону более значительных сокращений. «На данный момент экономика очень сильна, а инфляционное давление велико, поэтому, на мой взгляд, уместно рассмотреть вопрос о прекращении скупки активов, возможно, на несколько месяцев раньше», — сказал Пауэлл.



Инвесторам не понравилось это заявление, основные индексы США увеличили свои потери на фоне комментариев Пауэлла. В то же время доходность 10-летних казначейских облигаций отскочила от своих минимумов, поскольку ожидания по процентным ставкам изменились.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

