Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предложил перестать использовать слово «временная» по отношению к инфляции. По его мнению, «вероятно, сейчас самое время отказаться от этого слова и объяснить, что мы имеем в виду», сообщает
По словам Пауэлла, ФРС может прекратить стимулирование экономики раньше, чем ожидалось, заявил он банковскому комитету сената. ФРС, допустил Пауэлл, рассмотрит возможность ускорения сворачивания программы скупки активов на заседании 15 декабря. В этот день ФРС представит обновленную информацию о проводимой политике.
В прошлом месяце ФРС объявила о сокращении ежемесячных покупок на 10 млрд долларов для казначейских ценных бумаг и на 5 млрд для ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. Теперь эти планы могут быть пересмотрены в сторону более значительных сокращений. «На данный момент экономика очень сильна, а инфляционное давление велико, поэтому, на мой взгляд, уместно рассмотреть вопрос о прекращении скупки активов, возможно, на несколько месяцев раньше», — сказал Пауэлл.
Инвесторам не понравилось это заявление, основные индексы США увеличили свои потери на фоне комментариев Пауэлла. В то же время доходность 10-летних казначейских облигаций отскочила от своих минимумов, поскольку ожидания по процентным ставкам изменились.
Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru