Временная администрация по управлению Актив Банком по результатам обследования кредитной организации установила наличие признаков вывода активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, с причинением ущерба на сумму 1,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении , опубликованном накануне пресс-службой Банка России.

По оценке временной администрации, стоимости активов банка недостаточно для выполнения его обязательств перед кредиторами. В ЦБ напомнили, что Арбитражный суд Мордовии 28 сентября признал банк банкротом.

«В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами и собственниками банка финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банком России направлена информация в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — отмечается в сообщении.



Актив Банк лишился лицензии 25 июня этого года. Центробанк пояснял, что «значительную часть кредитного портфеля Актив Банка составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности», при этом исполнение кредитной организацией предписания ЦБ о доформировании резервов на возможные потери приводило к сокращению ее собственных средств более чем на 40% при одновременном нарушении ряда обязательных нормативов.