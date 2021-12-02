ВТБ, Газпромбанк и Райффайзенбанк запустили новогодние акции по потребительским кредитам.

Акция «Новогодний подарок» от банка ВТБ дает возможность получить до 3 тыс. рублей (бонусов, миль) при оформлении потребительского кредита.

Для участия в акции необходимо с 1 по 31 декабря 2021 года оформить кредит на сумму от 400 тыс. до 7 млн рублей, совершить в период с 1 декабря 2021 года по 15 февраля 2022-го не менее одного ежемесячного платежа по кредиту в соответствии с графиком платежей (на 15 февраля 2022 года остаток долга должен составлять не менее 70% от первоначальной суммы кредита), зарегистрироваться в программе лояльности банка «Мультибонус» и подключить одну из опций: «Коллекция», «Cashback», «Путешествия», «Заемщик». В течение трех дней банк вышлет СМС с временным паролем для входа в личный кабинет программы. Также необходимо совершить одну покупку по дебетовой или кредитной карте ВТБ на любую сумму и до 15 марта 2022 года дать согласие (ответ на СМС банка) на получение вознаграждения.

Вознаграждение начисляется с 16 по 31 марта 2022 года в бонусах, бонусных рублях и милях: для сумм кредита до 1 млн рублей — 1,5 тыс., от 1 млн рублей — 3 тыс.

Процентная ставка по кредиту зависит от суммы кредита и категории заемщика: при сумме от 300 тыс. до 999 999 рублей она составит от 7,2% до 11,2% (для зарплатных клиентов банка — от 6,9%), от 1 млн до 5 млн рублей (до 7 млн для зарплатных клиентов) — 5,9—11,2%. Ставки указаны с учетом личного страхования, а в случае отказа надбавка составит 5—6 процентных пунктов.

Максимальный срок кредита — семь лет для зарплатных клиентов и пять лет для прочих клиентов.

Газпромбанк запустил акцию «Декабрьский приз», она проводится с 1 по 30 декабря 2021 года.

Участниками станут физические лица, оформившие в период акции потребительский кредит на любую сумму до 5 млн рублей сроком до пяти лет (до семи лет для зарплатных клиентов). Каждому участнику присваивается уникальный номер, который сообщается через доступный канал связи: СМС, e-mail, push в мобильном приложении.

Сумма денежной выплаты будет рассчитана путем деления размера задолженности клиента по кредитному договору, участвующему в акции, на дату выплаты вознаграждения на 0,65, следует из материалов банка. Как разъяснили Банки.ру в ГПБ, формула составлена таким образом, чтобы заемщик смог погасить кредит и ему не пришлось платить налог на выигрыш в 35% из своих денег. Например, при остатке задолженности в 150 тыс. рублей выигрыш составит 230 769,23 рубля (150 000 / 0,65), из которых 150 тыс. — это сумма, необходимая для погашения кредита, а оставшиеся 80 769,23 рубля — сумма налога.

Розыгрыш производится не позднее 15 рабочих дней после завершения акции. Период награждения по итогам акции составляет не более 30 рабочих дней. Выбор победителей проводится случайным образом генератором случайных чисел randomus.ru. Победители информируются о выигрыше посредством доступных каналов связи не позднее пяти рабочих дней после проведения розыгрыша. Запись розыгрыша будет сохранена и размещена в официальной социальной сети организатора на YouTube (youtube.com/c/gazprombank), где претенденты могут проверить наличие своего порядкового номера. Количество победителей — десять.

Процентная ставка по кредиту зависит от его суммы и категории заемщика и составляет при сумме от 100 тыс. до 299 999 рублей 8,9% (без подтверждения дохода и занятости), от 300 тыс. до 3 млн рублей — 7,9%, от 3 млн до 4 999 999 рублей — 6,9% для зарплатных и 7,9% для прочих клиентов, 5 млн рублей — 5,5%. Ставки указаны с учетом личного страхования, в случае отказа от которого надбавка составит 6—7 п. п.

Райффайзенбанк зафиксировал ставку на уровне 5,99% годовых на весь декабрь вне зависимости от категории заемщика, суммы и срока кредита. Единственным условием остается подключение личного страхования, без него ставка составит 16,99% годовых. Оформить кредит наличными на любые цели или рефинансирование можно в сумме от 30 тыс. до 3 млн рублей (до 1 млн рублей без справок о доходе) на срок от 13 месяцев до семи лет без обеспечения.

Совет от Банки.ру



Декабрь — это всегда месяц акций и скидок, банки готовы бороться как за лояльность своих клиентов, так и за привлечение новых в свой портфель. Если вы планировали оформить кредит, не откладывайте: сейчас на рынке есть интересные и недорогие предложения. После Нового года мы ожидаем роста ставок по кредитным продуктам, также предполагается вступление в силу количественных ограничений на выдачу необеспеченных кредитов.