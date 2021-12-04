Банк Казани подключил для держателей карт «Мир» платежный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. С его помощью любой клиент банка, используя мобильное устройство на платформе Android с поддержкой технологии NFC, может оплачивать свои покупки. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Для подключения сервиса необходимо скачать из магазина приложений Google Play (Play Market) либо AppGallery (доступно для смартфонов Huawei) приложение Mir Pay и зарегистрировать в нем свою карту «Мир» (отсканировать свою карту или добавить ее вручную, следуя подсказкам на экране).

Пользоваться бесконтактной оплатой посредством Mir Pay можно в любых торговых точках, где принимают бесконтактные карты «Мир». Кроме того, при оплате достаточно лишь разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, а в случае небольших сумм покупок разблокировать устройство не обязательно, достаточно лишь активировать его экран.

«Благодаря надежной защите платежной информации, встроенной в платежный сервис Mir Pay, клиенты могут не беспокоиться о безопасности проведенных трансакций и сохранении данных карты. Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен», — говорится в релизе.