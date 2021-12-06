Ключевая ставка Центробанка России недостаточно высокая на данном этапе, поэтому необходимость борьбы с инфляцией пока отсутствует. Не исключено, что ЦБ РФ продолжит повышать ставку, заявил в понедельник глава СберБанка Герман Греф в рамках Всемирной выставки «Экспо-2020».

«Любое поднятие ставки так или иначе затрагивает экономику. Если вернуться к цифрам, то сегодняшняя ставка 7,5% против инфляции в конце ноября 8,3%, конечно, еще низковата, поэтому вероятнее всего, что Центральный банк будет повышать ставку дальше», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам главы СберБанка, размер дальнейшего роста ставки сегодня предсказать невозможно. «Наши оценки: может, до одного процентного пункта. Но насколько ставка пойдет дальше вверх, вопрос пока остается открытым», — отметил он.

Греф: Россия в перспективе будет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций Глава СберБанка Герман Греф заявил, что Россия в ближайшие десятилетия будет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций. Такое мнение он высказал, выступая в рамках «Экспо-2020».

Греф подчеркнул, что рост ключевой ставки будет зависеть от того, как будет развиваться кривая инфляции. «Она зависит не только от нашей страны, мы очень большую часть инфляции импортируем. И сегодня, наверное, никто не даст точный прогноз кривой инфляции следующего года», — пояснил он.

Глава «Сбера» добавил, что в 2022 году Центробанк может начать снижать ключевую ставку, если «наметится тренд на снижение». «Точно будет выведена ставка в положительный по отношению к текущей инфляции показатель. <...> Если это в пределах 9—9,5%, то я не вижу ничего страшного», — подчеркнул Греф.