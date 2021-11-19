Госдума приняла закон об индексации маткапитала в 2022 году по фактической инфляции

Госдума в третьем чтении приняла закон об индексации материнского капитала в 2022 году по фактической инфляции, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Перейти на его индексацию по фактической инфляции предложил президент РФ Владимир Путин, выступая 12 октября перед депутатами Государственной думы. «Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством Российской Федерации», — говорится в тексте закона.

В таком же порядке будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы средств маткапитала. В настоящее время размер маткапитала составляет 483 881,83 рубля на первого ребенка и 639 431,83 рубля — на второго. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова ранее сообщала, что с учетом инфляции размер маткапитала в 2022 году в случае рождения или усыновления первого ребенка составит 503 237 рублей, а в случае рождения второго и последующих детей — 665 009 рублей.

Также законом предлагается в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным обязать страховщиков возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

Как отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин, в целом ряде случаев люди, узнав о том, что их пенсионные накопления незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, подавали в суд, выигрывали процесс, но вернуть доход от инвестиций так и не могли. «Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — подчеркнул он.

Закон, как указывается в документе, направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании. Сейчас, если человек досрочно переходит в другой негосударственный пенсионный фонд (с 2015 года гражданин может перевести свои пенсионные накопления без штрафных санкций раз в пять лет), пенсионные накопления передаются ему без части дохода от их инвестирования. Причем удержанные средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию того страховщика, от которого человек отказался. И вернуть эти деньги нельзя, даже если суд признал договор об обязательном пенсионном страховании недействительным.