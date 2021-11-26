«Эквифакс»: в России за десять месяцев выдано 632,3 тыс. ипотечных и 15,2 млн потребительских кредитов

Банки РФ за десять месяцев 2021 года выдали 632,3 тыс. ипотечных кредитов на 2 трлн 103,6 млрд рублей. Такие данные представило бюро кредитных историй «Эквифакс», уточнив, что количество кредитов было на 1% меньше по сравнению с десятью месяцами 2020 года, а объем — на 19,6% больше.

Средний размер ипотеки по итогам октября составил 3,72 млн рублей (плюс 27,1% к октябрю 2020 года).

Совокупный ипотечный портфель по итогам октября достиг 5 трлн 504,2 млрд рублей (плюс 18,4% к октябрю-2020).

Риск ипотечного портфеля сохраняется на стабильно низком уровне: доля просроченных более чем на 90 дней кредитов в целом по ипотечным кредитам на конец октября составляет 1,18% (на 0,31 процентного пункта ниже уровня на 31 октября 2020 года).

Средний срок выдаваемых ипотечных кредитов по итогам октября 2021 года составляет 228,7 месяца (плюс 13,9% к октябрю-2020).

В топ-пятерку регионов по объему выдачи ипотеки в октябре вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Новосибирская область.

Лента новостей ЦБ: средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась в октябре до 7,7% Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов увеличился в октябре по сравнению с сентябрем этого года, но уменьшился по сравнению с октябрем-2020, а средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Центробанком во вторник обзора «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России». 07.12.2021 21:51

Накануне в «Эквифаксе» сообщили, что за десять месяцев 2021 года было выдано 15,2 млн потребительских кредитов (плюс 50,9% к аналогичному периоду 2020 года) на 4 трлн 268,6 млрд рублей (плюс 81,6%).

Средняя сумма потребительского кредита по итогам октября 2021 года составила 252,9 тыс. рублей (минус 0,9% по сравнению с октябрем 2020-го).

Совокупный портфель потребительских кредитов достиг 6 трлн 346,5 млрд рублей (плюс 32,2% к октябрю 2020 года).

Риск портфеля потребительских кредитов «сохраняется на стабильно высоком, но приемлемом для данного вида кредитов уровне», указывают в БКИ. Доля просроченных более чем на 90 дней кредитов в целом по потребительскому сегменту на конец октября составила 14,52% (на 2,21 п. п. ниже уровня на конец октября-2020).

Средний срок выдаваемого потребительского кредита по итогам октября составляет 33,8 месяца (плюс 10,9% к октябрю 2020 года).

Топ-пятерку регионов по объему выдачи потребкредитов составляют по итогам октября Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область и Краснодарский край.



На сайте БКИ «Эквифакс» указано, что его база включает более 462,4 млн кредитных историй физических лиц и 1,6 млн кредитных историй юридических лиц, ее пополняют 2 тыс. организаций на контрактной основе.