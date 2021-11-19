ЦБ: средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась в октябре до 7,7%

Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов увеличился в октябре по сравнению с сентябрем этого года, но уменьшился по сравнению с октябрем-2020, а средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Центробанком во вторник обзора «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».

«В октябре 2021 года наблюдалось увеличение количества и объема выдачи ипотечных жилищных кредитов. Кредитные организации предоставили 161,8 тыс. ИЖК на общую сумму 500,6 млрд рублей против 157,7 тыс. ИЖК на сумму 477,2 млрд рублей в сентябре. Вместе с тем по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, когда отмечались достаточно высокие показатели по выданным ИЖК, объем предоставленных в октябре ИЖК снизился на 8,4%», — отмечают в ЦБ.

Количество ипотечных жилищных кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве увеличилось до 39,2 тыс., объем предоставленных ИЖК по ДДУ составил 161 млрд рублей против 37,3 тыс. кредитов и 151,1 млрд рублей в сентябре. По сравнению с аналогичными показателями октября 2020 года объем и количество ИЖК по ДДУ оказались меньше на 14,3% и 32,6% соответственно.

Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в октябре 2021 года снизилась и составила 7,7% (в сентябре — 7,73%). Снизилась и ставка по ИЖК по ДДУ, составив 6% (в сентябре — 6,24%). «В определенной степени такая динамика была обусловлена ростом объема предоставленных крупнейшими банками льготных ипотечных кредитов», — поясняет регулятор.

По его данным, минимальная средневзвешенная ставка по ИЖК была в Якутии (5,93%), максимальная — в Ингушетии (8,84%).

Задолженность по ИЖК с учетом приобретенных прав требования на 1 ноября 2021 года в целом по РФ составила 11,4 трлн рублей, увеличившись за месяц на 1,9%, а по сравнению с аналогичной датой годом ранее — на 25,3%. Задолженность по ИЖК по ДДУ также выросла и на начало ноября составила 2,6 трлн (2 трлн годом ранее).

«Позитивным фактом в октябре 2021 года стало сокращение просроченной задолженности до 67,7 млрд рублей (79,2 млрд рублей в октябре 2020 года). При этом доля просроченной задолженности по ИЖК в рублях в октябре 2021 года сохранилась на уровне 0,6%», — указывают в ЦБ.

Также сообщается, что цены на первичном рынке жилья, согласно данным Росстата, выросли в III квартале 2021 года на 5,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. На вторичном рынке жилья наблюдался более низкий темп прироста цен: 3,4% и 14,6% соответственно.



В числе прочего Центробанк обращает внимание на то, что в III квартале 2021 года наблюдалось более активное рефинансирование ИЖК: 43 кредитные организации рефинансировали ИЖК (права требования по ИЖК) путем продажи пула ИЖК на сумму 22,6 млрд рублей, в том числе с дальнейшей эмиссией ипотечных ценных бумаг — на 11,4 млрд (в III квартале 2020 года — на 14,8 млрд и 4,7 млрд рублей соответственно).