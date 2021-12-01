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Россияне снизили размер платежа по кредиту наличными

14.12.2021 11:40
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Источник
Ведомости

Средний размер платежа по кредитам наличными до сих пор не достиг допандемийных уровней и продолжает падать, пишут «Ведомости» со ссылкой на расчеты бюро кредитных историй, уточняя, что по оформленным потребкредитам в октябре средний ежемесячный платеж составил 10 233 рубля — это на 0,86% меньше значений сентября и на 12,3% ниже показателя марта 2020 года.

Отмечается, что на размер платежа влияют полная стоимость кредита (ПСК, учитывает помимо ставки по кредиту все затраты, возникающие при его получении и использовании), количество, средний размер выдаваемых кредитов, а также срок. Показатели ПСК, размера и сроков снижаются, возвращаясь на уровень марта 2020 года: ПСК в октябре достигла 16,5%, средний размер займа — 336 570 рублей, а срок — 42,6 месяца, при этом количество выданных кредитов, наоборот, увеличилось на 15,3%, до 1,61 млн штук.

01.12.2021 00:00

По ипотеке, напротив, размер кредита, платежа и срок в октябре росли: так, платеж поднялся на 15,6% с начала пандемии в 2020 году (и на 2,7% относительно сентября) до 29 865 рублей, размер кредита увеличился на 23% (1,4%) до 3 млн рублей, а срок — на 36 месяцев (3,2 месяца). По автокредитам средний платеж снизился на 7,6% по сравнению с мартом 2020 года (на 0,3% — с сентябрем) до 29 334 рублей, количество новых кредитов упало на 5,7% (8,5%) до 65 337 штук, размер — на 33% (1,5%) до 1,2 млн рублей. Но средний срок вырос за год с начала пандемии до 61,1 месяца.

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Основная причина того, почему не растет средний размер платежа, — в падении рефинансирования кредитов (новый заем на погашение старого, как правило, больше по размеру и сроку) из-за роста ключевой ставки ЦБ, пояснили банкиры, отметив, что с весны, когда Банк России начал повышать ставку, она выросла на 3,25 процентного пункта, до 7,5%.

На уровень ежемесячного платежа по потребкредиту сильно влияет процентная ставка, которая увеличивается вслед за ключевой ставкой ЦБ, говорит представитель ВТБ. Это ограничивает ресурсы программ рефинансирования, которые могли бы способствовать сокращению долговой нагрузки россиян; именно по рефинансированным кредитам средняя сумма была существенно выше, как следствие, платежи по ним превышали обычные, нерефинансированные, добавил директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

В России за десять месяцев текущего года выдано 772,8 тыс. автокредитов на 801,5 млрд рублей. Такие данные представило бюро кредитных историй «Эквифакс», уточнив, что показатели оказались выше, чем за тот же период 2020 года, на 20,9% и 57,2% соответственно.

 13.12.2021 21:19

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