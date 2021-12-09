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Изменения по кредитам за неделю: новогодние акции от «Ренессанс Кредита» и СберБанка

26.12.2021 13:00
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Время прочтения: 1 минута
Изменения по кредитам за неделю: новогодние акции от «Ренессанс Кредита» и СберБанка
Автор
Ирина Пелюшенко специалист авторского департамента Банки.ру
Иллюстрация
Андрей Махонин/ТАСС
Источник
Banki.ru

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

«Ренессанс Кредит» запустил акцию «С новым процентом!», предоставив своим клиентам возможность снизить ставку по кредиту наличными на 1 процентный пункт. Для участия в ней достаточно в период с 20 по 31 декабря подать заявку на кредит наличными в мобильном приложении, на сайте банка или в отделении «Ренессанс Кредита». Ее одобрение банком занимает несколько минут. Кредитные денежные средства нужно получить до 31 декабря 2021 года включительно. При выполнении всех условий ставка будет снижена на 1 п. п. начиная со второго планового платежа по кредиту. Клиенты с просроченной задолженностью по договору или не внесшие первый плановый платеж по кредиту в срок участия в акции не принимают.

СберБанк проводит новогоднюю акцию по рефинансированию потребкредитов. Клиентам банка предлагается ставка от 5,9% годовых по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование» при сроке кредитования от 13 месяцев. Она назначается в первый месяц использования кредита, после чего будет установлена базовая ставка (от 10,9% в зависимости от суммы кредита). По кредитам до 12 месяцев в рамках акции доступна ставка от 8,9% годовых. Предложение действует с 1 декабря.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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