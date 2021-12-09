Предновогодние выплаты для пенсионеров предложили сделать ежегодными

Предновогодние выплаты для пенсионеров предлагают ввести на постоянной основе, пишут «Известия», уточняя, что такой законопроект подготовлен в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в правительство. Парламентарии ссылаются на высокую инфляцию, а также данные Росстата о сокращении покупательной способности этой категории граждан.

«Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд. В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в ней отмечается, что в особом внимании и поддержке со стороны государства в это время года нуждаются пенсионеры, которые сегодня относятся к социально уязвимой категории граждан. «Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими. При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты», — отмечается в документе.

Как пояснил автор законопроекта глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, законопроект был разработан по поручению главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского. «Такие выплаты необходимы с учетом качества пенсионного обеспечения, которое сегодня существует в России. Сами пенсии маленькие, нет их индексации у работающих пенсионеров, неравноценный пересчет неработающим пенсионерам, неполная индексация военным пенсионерам. Ранее такие единовременные предновогодние выплаты пенсионерам уже были, решение о них принимал Владимир Путин. Они объяснялись отсутствием индексации пенсий работающим пенсионерам. Мы считаем, что такие предновогодние выплаты должны быть постоянными и ежегодными. В связи с этим был разработан и направлен в правительство этот законопроект», — пояснил парламентарий.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, источником выплат должен стать федеральный бюджет. По расчетам авторов, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей. Из них 66,4 млрд рублей — выплаты «военным пенсионерам», 719,8 млрд рублей — получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которое осуществляется за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета Пенсионному фонду РФ.

Как считают инициаторы, источником дополнительных расходов федерального бюджета на эти цели при необходимости могут стать средства ФНБ, объем которых в 2022 году составит 16,4 трлн рублей.