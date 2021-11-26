В Госдуме предлагают выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию для борьбы с бедностью

В России необходимо организовать ежегодные выплаты 13-й пенсии для всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, считают депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство России.



«13-ю пенсию нужно выплачивать для борьбы с бедностью в стране. Пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, и государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат», — прокомментировал Миронов.

Он напомнил, что обычно в декабре граждане начинают активно брать потребительские кредиты, происходит всплеск микрофинансового кредитования.

«И это вполне объяснимо: люди перед праздниками начинают брать в долг. Охотнее всего банки и МФО дают деньги пенсионерам. Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками. Ведь каждый месяц они получают пенсию. Если же у них возникнут сложности с погашением, то кредиторы смогут взыскать долг через суд с последующим принудительным списанием денег с банковской карты, на которую государство начисляет пенсию», — пояснил парламентарий.

В этом же законопроекте депутаты предлагают пенсионерам с 70 лет в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. «В 2021 году ее размер составляет 6 044 рубля, а мы предлагаем повысить до 12 088 рублей. Напомню, что сейчас такую доплату получают граждане, достигшие 80-летнего возраста», — добавил депутат.

«По нашей оценке, на выплату 13-й пенсии потребуется около 654,8 миллиарда рублей. На реализацию положений законопроекта о двукратном увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости людям, достигшим возраста 70 лет, нужно еще 53,9 миллиарда рублей», — подсчитал Миронов.

По его мнению, деньги на такие выплаты у Минфина имеются. Депутат напомнил, что в конце каждого года в казну возвращается как минимум по 1 трлн рублей.