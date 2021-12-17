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​ВТБ запустил накопительный счет «Сейф»

17.12.2021 09:00
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9 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ пополнил линейку сберегательных продуктов новым накопительным счетом «Сейф». Максимальная доходность по продукту достигает 8% годовых с учетом опции «Сбережения», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Как уточнили в банке, для новых клиентов и для тех, кто ранее не пользовался накопительным счетом, в течение первых трех месяцев с момента поступления средств действует повышенная приветственная ставка 7% годовых. Базовая ставка по продукту составляет 6% годовых. При подключении к «Мультикарте» опции «Сбережения» доходность возрастет на 1% годовых и составит до 8% и 7% соответственно.

«Сейф» — оптимальный выбор, если необходимо накопить и приумножить средства. Максимальная доходность сопоставима с предложениями по депозитам. Проценты по счету начисляются на минимальный остаток размещаемых средств и выплачиваются ежемесячно. Это отличает его от накопительного счета «Копилка», который позволяет в конце месяца получать доход на ежедневный остаток и остается удобным инструментом для повседневных трат», — говорится в релизе.

Открыть «Сейф» можно в рублях или долларах за несколько кликов в последней версии мобильного приложения (16.1) «ВТБ Онлайн».

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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