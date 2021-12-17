​ВТБ запустил накопительный счет «Сейф»

ВТБ пополнил линейку сберегательных продуктов новым накопительным счетом «Сейф». Максимальная доходность по продукту достигает 8% годовых с учетом опции «Сбережения», сообщили в пресс-службе кредитной организации.



Как уточнили в банке, для новых клиентов и для тех, кто ранее не пользовался накопительным счетом, в течение первых трех месяцев с момента поступления средств действует повышенная приветственная ставка 7% годовых. Базовая ставка по продукту составляет 6% годовых. При подключении к «Мультикарте» опции «Сбережения» доходность возрастет на 1% годовых и составит до 8% и 7% соответственно.

«Сейф» — оптимальный выбор, если необходимо накопить и приумножить средства. Максимальная доходность сопоставима с предложениями по депозитам. Проценты по счету начисляются на минимальный остаток размещаемых средств и выплачиваются ежемесячно. Это отличает его от накопительного счета «Копилка», который позволяет в конце месяца получать доход на ежедневный остаток и остается удобным инструментом для повседневных трат», — говорится в релизе.

Открыть «Сейф» можно в рублях или долларах за несколько кликов в последней версии мобильного приложения (16.1) «ВТБ Онлайн».