Приставы будут считать психологическим давлением молчание коллекторов в трубку

В рекомендациях, которые взыскателям дала Федеральная служба судебных приставов (ФССП), говорится, что коллекторы не должны злоупотреблять звонками с помощью роботов, а молчание в трубку может приравниваться к психологическому давлению, пишет РБК. Приставы опубликовали проект, в котором описаны разные практики взаимодействия коллекторов с заемщиками и даны оценки, какие поступки взыскателей будут считаться нарушением закона.

С 1 июля 2021 года в России ужесточились правила взаимодействия взыскателей с лицами, как-либо связанными с должниками. Контактировать с третьим лицом можно только при одновременном соблюдении двух условий — наличия письменного согласия на это от должника, а также от самого третьего лица. Теперь коллекторы могут беспокоиться о согласиях, только если кредитный договор был заключен с заемщиком после 1 июля этого года. На старые долги новые правила не распространяются.

Лента новостей Коллекторы составили портрет типичного российского должника Среднестатистическим заемщиком с просроченной задолженностью является россиянин в возрасте 30—35 лет, состоящий в браке и имеющий доход 30—60 тыс. рублей, при этом самые недисциплинированные заемщики чаще всего встречаются среди водителей и продавцов, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. 26.11.2021 09:21

Также приставы указали на разницу между «телефонными переговорами», «телефонными звонками» и «попытками дозвона». В ФССП предлагают учитывать только «успешное телефонное соединение» дольше одной-двух секунд, когда у должника была возможность получить информацию о собеседнике-взыскателе. Но если заемщик бросил трубку, то звонок должен считаться состоявшимся, считают приставы, поскольку «за должником необходимо сохранять право не поддерживать диалог с кредитором». ФССП также предупреждает, что использование коллекторами автодозвона будет считаться психологическим давлением на клиентов и нарушением закона. Поскольку современные роботы уже могут поддерживать разные сценарии диалога, их общение с должниками также должно приравниваться к телефонным разговорам, резюмируют приставы.

Приставы указывают, что закон запрещает коллекторам оказывать психологическое давление на граждан, но спектр действий, подпадающих под это определение, может быть широким. По мнению ФССП, психологическим давлением можно считать обещания о розыске должника через знакомых и соседей, звонки ему на работу или звонки с молчанием в трубку, а также сообщения с угрозами в соцсетях.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев сообщил, что участники рынка положительно оценивают документ ФССП. Но служба могла бы четче указать свою позицию в некоторых вопросах и дать более развернутые рекомендации, например, по работе не с должниками, а с третьими лицами, отметил Мехтиев.