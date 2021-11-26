Среднестатистическим заемщиком с просроченной задолженностью является россиянин в возрасте 30—35 лет, состоящий в браке и имеющий доход 30—60 тыс. рублей, при этом самые недисциплинированные заемщики чаще всего встречаются среди водителей и продавцов, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Портрет должника сейчас как никогда близок к портрету среднестатистического заемщика. Это мужчина и женщина в возрасте 30—35 лет, как правило, находящиеся в браке, с детьми. Средний доход семьи находится в пределах 30—60 тысяч рублей, хотя в крупных городах показатель в среднем в два-три раза выше», — описывает Мехтиев.

Наибольшее количество должников НАПКА фиксирует среди людей, работающих водителями, продавцами и официантами — в общей сложности порядка 20% должников заняты именно в этих профессиях.

Чаще всего россияне допускают просрочку по потребкредитам — 60% «плохих» долгов приходится на данный сегмент, а 37% — на кредитные карты. При этом в мегаполисах НАПКА видит тренд на сближение количества дефолтов по кредитам наличными и кредитным картам. Наиболее дисциплинированно граждане платят по залоговым видам кредитов: лишь 1,5% просроченной задолженности приходится на автокредитование и 0,5% на ипотеку.