Коллекторы выступили против нового подхода к оценке эффективности надзора ФССП, раскритиковав проект приказа Минюста о внедрении индикативных показателей результативности приставов, пишет РБК . Это следует из письма Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в адрес министерства. Коллекторы не согласны с тем, что KPI судебных приставов будет зависеть, например, от доли нарушений, выявленных во время проверок.

Ранее Минюст опубликовал проект приказа, в котором содержатся критерии эффективности для приставов. Так, индикативные показатели результативности ФССП будут зависеть от итогов проверок. Запланированный срок вступления приказа в силу — 1 марта 2022 года.

Как следует из письма НАПКА, проект Минюста о KPI для приставов противоречит нормам закона о риск-ориентированном надзоре: результат работы проверяющих органов должен оцениваться не по количественным показателям, а по тому, насколько эффективно приставы минимизировали ущерб для граждан при взыскании долгов. Предложенные показатели, по мнению коллекторов, нацелены на максимально возможное привлечение агентств к ответственности и взыскание с них штрафов. Такой подход содержит риски злоупотреблений, в том числе коррупционных, со стороны должностных лиц, осуществляющих контрольные мероприятия, говорится в письме НАПКА.

В России стали чаще жаловаться на взыскателей По данным ФССП, за шесть месяцев 2021 года в ведомство поступило 19,9 тыс. обращений граждан на действия взыскателей (профессиональных коллекторских агентств, служб взыскания банков и МФО), пишет «Коммерсант» . Из них было рассмотрено 14,6 тыс. обращений, из которых необоснованными было признано более 10,5 тыс. обращений (около 72%).

Там также перечислены предложения, какие критерии эффективности можно было бы применять к судебным приставам. Среди них: количество повторных жалоб граждан на взыскателей после проведения проверок; число профилактических мероприятий ФССП; доля выявленных и пресеченных случаев незаконного взыскания долгов так называемыми серыми и черными коллекторами. Сейчас показатели, предусмотренные проектом приказа, при оценке деятельности территориальных органов ФССП России не используются, отметил представитель службы. Предложения участников рынка будут рассмотрены при доработке приказа, сообщил представитель Минюста.

Новый подход к работе со взыскателями со временем снизит доверие рынка к регулятору: роль надзора сведется к функции обеспечения показательно положительной административной отчетности, считает гендиректор коллекторского агентства «ЭОС» Антон Дмитраков. По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, приставы будут искать и, конечно, находить самые простые и выявляемые нарушения, при этом нелегалов меньше не станет. Ведущий специалист департамента контроля качества юридической службы Amulex.ru Софья Танина отметила, что есть смысл вносить поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за тяжкие последствия взыскания просроченной задолженности. Без работы, направленной на уничтожение самого черного коллекторства, формирование цивилизованного рынка взыскания задолженности невозможно, считает она.