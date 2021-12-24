Эксперты: востребованность цифровой ипотеки возрастет в 2022 году

В наступающем году востребованность у банков цифровой ипотеки резко возрастет, пишет «Коммерсант», ссылаясь на мнение банкиров и экспертов. Это обусловлено ограниченностью ресурсов банков, ростом процентных ставок на ипотечные кредиты в 2022 году и ростом спроса на межрегиональные сделки, отметила старший управляющий директор департамента «Стратегия и консалтинг» по работе с банками компании Accenture в России Ирина Одинаева.

По ее словам, без цифровизации клиентского пути ресурсов менеджеров банка не хватит на одобрение, выдачу и последующее сопровождение клиентов, также «цифровизация ипотеки позволит сократить операционные затраты на выдачу одного кредита». Как отметила предправления Абсолют-Банка Татьяна Ушкова, любой стандартизированный, оцифрованный процесс дает минимум 10—15% экономии, иногда экономия может достигать и 20%.

Согласно исследованию СберБанка, 23% ипотеки по госпрограмме было использовано на покупку жилья в другом регионе, а в восьми регионах почти 100% выдачи ипотеки по госпрограмме их жителям было использовано на переезд в другие регионы.

Пресс релизы Банк «Открытие»: треть россиян готовы взять цифровую ипотеку Более половины россиян считают, что ипотеку надо выдавать и онлайн, и в отделениях банка по желанию заемщика. Каждый третий готов лично взять цифровую ипотеку. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» к Форуму инновационных и финансовых технологий «Финополис-2021». 09.12.2021 00:00

Обычно заемщики подают заявки сразу в несколько банков и заключают договор с тем, который быстрее одобрит ипотеку на подходящих для клиента условиях, а наличие цифрового формата ипотеки позволит «обслуживать больший поток клиентов при меньших временных затратах и, как следствие, меньших финансовых затратах», отметила начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева. На первичном рынке доля «оцифрованной ипотеки» достигает 80%, вторичный же рынок, где ипотечные сделки более сложные и где больше участников, развивается тяжелее, оценила Ушкова. Оцифровать вторичный рынок — это вызов для банковской системы в 2022 году, считает она.

Ограничивает развитие вторичного рынка то обстоятельство, что нет универсального решения для регистрации объектов недвижимости в Росреестре, а выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи инициируется в разных удостоверяющих центрах, отметил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. В дополнение к этому необходимо законодательно расширить способы удаленной идентификации клиентов, указали в ВТБ.