Эксперты: новостройки подорожают в 2022 году не менее чем на 8—10%

Новостройки могут подорожать в следующем году не менее чем на 8—10%. Такой прогноз представлен в аналитическом обзоре рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

Эксперты указывают, что строительные материалы, используемые при возведении многоквартирных домов, в среднем подорожали почти на треть в период с октября 2020 по октябрь 2021 года, что увеличило стоимость квадратного метра жилья на 11%. Так, существенно выросли цены на кирпич (плюс 63%), арматуру (плюс 52%), электрику (плюс 38%), окна ПВХ (плюс 40%) и бетон (плюс 14%). В НКР не ожидают снижения цен на строительные материалы в 2022 году из-за прогрессирующей инфляции во всем мире.

На текущий момент мировая экономика еще не оправилась от противопандемийных ограничений, констатируют в НКР. «Производители и поставщики сырья и товаров пока не могут в полной мере удовлетворить выросший спрос, а транспортно-логистические компании не справляются с усилившейся активностью покупателей. Одновременно с этим растут цены на нефть, газ, многие металлы и прочие виды сырья, занимающего существенную долю себестоимости производства многих товаров, в том числе и строительных материалов. Данные факторы негативно отражаются на уровне как мировой инфляции, так и инфляции в Российской Федерации. Кроме того, в связи с повышением ключевой ставки, необходимость которого вызвана в том числе ускорившейся инфляцией, растет и стоимость заемного капитала для всех», — отмечается в материале.

С учетом всех этих факторов в 2022 году в НКР не ожидают снижения цен на стройматериалы: при самом оптимистичном сценарии их рост замедлится до соразмерного прогнозируемой инфляции — 7—9%. Однако в базовом сценарии агентство прогнозирует более существенный подъем — в совокупности на 15%, что увеличит стоимость 1 кв. м в новостройках на 5%.

Больше всего в 2022 году, по прогнозам НКР, подорожают арматура, кабели и электрика (плюс 20%), теплоизоляция, кровельные материалы и окна ПВХ (плюс 15%).

Общее повышение цен на новостройки, по оценкам агентства, составит не менее 8—10%, так как на себестоимость недвижимости также будут влиять растущие тарифы на строительно-монтажные работы, удорожание земельных участков и сохраняющийся спрос на недвижимость.



«Несмотря на снижение покупательной способности россиян на фоне инфляции и повышение ставок по ипотеке, спрос на новое жилье продолжает усиливаться, хотя и значительно медленнее, чем в 2020 году. При этом предложение новостроек не превышает показатели 2019 года. В случае ослабления роста или падения спроса девелоперы будут снижать выводимые на рынок площади, чтобы не допустить существенного снижения цен», — рассуждают аналитики.