«Сбер» рассказал, что подарит на Новый год детям сотрудников

Новогодние подарки для детей сотрудников СберБанка в этом году будут нацелены на развитие их ESG-навыков. Об этом в понедельник рассказали в «Сбере».

Напомним, ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) относится в том числе к экологическим вопросам (а также к социальным и к корпоративному управлению).

«В преддверии 2022 года 210 тыс. детей сотрудников «Сбера» по традиции получат «умные» новогодние подарки… Темой подарков этого года стали навыки бережного, ответственного отношения к окружающей среде», — говорится в релизе.

Так, малыши получат игрушку-сортер, которая научит их принципам разделения отходов. «Игрушка формирует правильные экологические привычки и учит ребенка беречь природу. Кроме того, она развивает логическое мышление, мелкую моторику и координацию, тренирует память и воображение, стимулирует речь», — указывают в банке.

Дошкольников ждет «Большая книга экологического путешествия», направленная на формирование экологической культуры, исследовательского интереса к окружающему миру, творческих способностей, эмоционального интеллекта, критического мышления, речи. Как поясняется, с этой книгой ребята пройдут несколько интересных экологических миссий, решат каверзные головоломки и задачи, смогут стать спасателями природы; также на страницах книги читатели найдут инструкции по поделкам и праздничные стихотворения.

«Ребята постарше получат полезный и удобный брендированный экокомплект — термокружку, которая поможет снизить потребление одноразовой посуды. А поясная сумка и ручка будут подавать окружающим пример ответственного, бережного отношения к природе», — сообщили в «Сбере».



В релизе подчеркивается, что «все подарки изготовлены из экологически чистых материалов, которые безопасны для природы и подлежат последующей переработке».