​«Тинькофф» запустил собственный онлайн-магазин мерча

«Тинькофф» запустил онлайн-магазин Tinkoff Shop. В основе ассортимента — минималистичная базовая одежда и аксессуары. Также в нем будут представлены эксклюзивные вещи ограниченного тиража, сообщила пресс-служба компании.



Сейчас в магазине представлены две коллекции: базовая линейка и лимитированная, посвященная 15-летию «Тинькофф». «Основа постоянной коллекции «Тинькофф» — базовая функциональная оверсайз-одежда: худи, джоггеры и футболки в нейтральных и фирменном желтом цветах, а также аксессуары — от носков до рюкзаков и масок для лица. Производство полностью осуществляется в России, все предметы — унисекс», — говорится в релизе.

Отмечается, что для базовой линейки дизайнеры «Тинькофф» выбрали актуальный стиль оверсайз, простые формы и отсутствие навязчивого брендирования, благодаря чему она может стать основой комфортного и расслабленного городского гардероба.

Стиль лимитированной коллекции, сказано в релизе, «вдохновлен космической тематикой, а каждая вещь отражает одну из ценностей экосистемы «Тинькофф»: технологичность, безопасность, удобство, надежность, ответственность и качество сервиса».

Помимо одежды и аксессуаров футуристичного дизайна, в юбилейную коллекцию входит талисман «Тинькофф» — статуэтка единорога, изготовленная из переработанного пластика.

Согласно планам компании, в будущем ассортимент магазина расширится за счет эксклюзивных коллекций, которые будут посвящены отдельным продуктам и запускам. В планах — коллаборации с отечественными дизайнерами и художниками, а также выпуск сезонной одежды и аксессуаров.