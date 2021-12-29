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Пользователи Альфа-Банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении

29.12.2021 13:20
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Время прочтения: 1 минута
Источник
РИА Новости
Темы
Альфа-Банк

Пользователи Альфа-Банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении банка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По состоянию на 11:48 мск на Downdetector была зафиксирована 261 жалоба. Больше всего сетований поступило на «проблемы с мобильным банкингом» (50%), еще 43% пользователей пожаловались на проблемы со входом в приложение, а 7% — на «работу онлайн-банкинга».

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и других городов России.

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Логотип "Альфа-Банка" Нонна Цай

Нонна Цай

начальник отдела по рассмотрению обращений клиентов Альфа-Ба...
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