Пользователи Альфа-Банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении банка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По состоянию на 11:48 мск на Downdetector была зафиксирована 261 жалоба. Больше всего сетований поступило на «проблемы с мобильным банкингом» (50%), еще 43% пользователей пожаловались на проблемы со входом в приложение, а 7% — на «работу онлайн-банкинга».

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и других городов России.