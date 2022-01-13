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Регулятор назначил штраф Тинькофф Банку

13.01.2022 15:57
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Тинькофф Банк

Банк России 13 января вынес постановление о привлечении Тинькофф Банка к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Постановление вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документ пока не вступил в законную силу.

Постановлением предусмотрено наложение административного штрафа, при этом не уточняется, применяются санкции к должностному или юридическому лицу (впрочем, если санкции касаются должностных лиц, ЦБ обычно отмечает это). Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает кредитной организации направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.

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Алексей Шуравин

руководитель отдела поддержки социальных медиа
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Комментарии

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SL/TP
13.01.2022 20:40
<p>Тиньков обещал триллионную капитализацию этого банка после 2030 года - ну так с такими постоянными штрафами вы и к 2050 году не управитесь! Весело у вас там! </p>
0

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