Регулятор назначил штраф Тинькофф Банку

Банк России 13 января вынес постановление о привлечении Тинькофф Банка к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Постановление вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документ пока не вступил в законную силу.

Постановлением предусмотрено наложение административного штрафа, при этом не уточняется, применяются санкции к должностному или юридическому лицу (впрочем, если санкции касаются должностных лиц, ЦБ обычно отмечает это). Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.



Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает кредитной организации направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.