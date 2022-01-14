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Сенатор США Рубио представил свой проект санкций против России

14.01.2022 21:01
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ТАСС

Член комитета по иностранным делам сената США Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) в пятницу представил свой проект санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба законодателя.

Согласно тексту законопроекта, получившему название «Закон о сдерживании авторитарных военных действий — 2022», в случае вторжения на Украину рестрикции коснутся российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу. Их потенциальные американские визы будут аннулированы, а возможные активы в США будут заморожены. Санкции, по словам Рубио, коснутся и «российских олигархов», имена которых не уточняются.

Инициатива содержит «запрет на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах российской экономики», а также вводит санкции против международной межбанковской системы SWIFT, если она «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции законопроекта». Рубио также предлагает ввести рестрикции в отношении газопровода «Северный поток — 2» и обязывает госсекретаря разработать стратегию того, как США могут «подтолкнуть другие страны к введению соответствующих санкций против России».

В пресс-службе Рубио подчеркнули, что данная инициатива «не будет зависеть от президента [США Джо] Байдена, который будет решать, что считать вторжением на Украину».

«Президент Байден, похоже, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решимость, а не слабость. Я призываю своих коллег по сенату вместе со мной принять этот законопроект, пока не стало слишком поздно», — заявил Рубио в связи с внесением законопроекта.

В среду группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом внесла в сенат свой законопроект о рестрикциях в отношении России под названием «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года» на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Он предполагает введение санкций против российского президента Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба Вооруженных сил РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть и «Северный поток — 2».

Cенат США опубликовал проект подготовленного демократами нового пакета санкций против государственного долга России, банковского сектора и руководства страны, сообщает РБК. Предлагаемые меры связаны с ситуацией вокруг Украины.

 12.01.2022 21:55

Принятие законопроекта требует его утверждения обеими палатами конгресса полного состава, после чего он поступит на подпись главе государства. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн ранее сообщила о том, что администрация США поддерживает его.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военная помощь США Киеву и проект пакета новых санкций Соединенных Штатов против РФ продолжают деструктивную линию Вашингтона на поддержку киевских властей. Она указала на противоречия в действиях США в контексте подготовки возможных санкций против РФ за якобы возможное нападение на Украину.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Российская экономика сможет выстоять в случае введения обсуждаемых сейчас на Западе ограничений. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью РБК в рамках Гайдаровского форума, передает ТАСС.

 14.01.2022 18:51

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Комментарии

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sergg65
sergg65
14.01.2022 21:18
<p>Обратите внимание . Санкции против Жириновского не планируются .</p>
<p>Эх , Рубио ...</p>
0

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