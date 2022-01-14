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Силуанов: экономика России выдержит все ограничения со стороны Запада

14.01.2022 18:51
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ТАСС

Российская экономика сможет выстоять в случае введения обсуждаемых сейчас на Западе ограничений. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью РБК в рамках Гайдаровского форума, передает ТАСС.

«Мы знаем целую линейку ограничений, которые сейчас обсуждаются. Они все, конечно, негативно влияют на экономику и финансы и так далее. Я сейчас говорю про финансовую ситуацию, про долговые темы, которые обсуждаются, — сказал он. — В целом мы хочу сказать, что выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются».

«Но я думаю, что до этого не должно доходить дело», — подчеркнул министр.

В среду группа демократов во главе с Робертом Менендесом внесла в сенат конгресса США законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Он предполагает, помимо прочего, введение санкций против российского президента Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба Вооруженных сил РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод «Северный поток — 2».

Cенат США опубликовал проект подготовленного демократами нового пакета санкций против государственного долга России, банковского сектора и руководства страны, сообщает РБК. Предлагаемые меры связаны с ситуацией вокруг Украины.

 12.01.2022 21:55

Министр финансов также заявил о том, что пик инфляции в России пройден.

«На наш взгляд, мы прошли этот пик инфляции и должны были пройти. Потому что начиная с текущего года мы привели бюджетную политику в соответствие с нормальным уровнем, у нас нет дополнительных бюджетных стимулов разогревать экономику», — отметил он.

«Денежные власти, будем так говорить, делают шаги, чтобы побороть инфляционное давление», — добавил Силуанов.

Минфин РФ к концу 2022 года надеется на положительные результаты в борьбе с инфляцией, заявил на Гайдаровском форуме глава министерства Антон Силуанов.

14.01.2022 11:44

Все запланированные в текущем году меры социальной поддержки граждан будут выполнены государством, заявил также глава Минфина.

«В этом году меры социальной помощи, которые запланированы государством, будут, безусловно, выполнены», — сказал он.

Силуанов подчеркнул, что социальные расходы остаются приоритетом для государства.

Как ранее отметил президент России Владимир Путин, социальные расходы федерального бюджета в 2022 году могут превысить 4 трлн рублей.

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Комментарии

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SL/TP
16.01.2022 20:39
<p>Экономика может и выдержит, а вот люди как? Или вы их в расчет не принимаете? </p>
0

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