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Цена российской нефти Urals впервые с 2014 года превысила 86 долларов за баррель

17.01.2022 19:58
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ТАСС

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе преодолела отметку 86 долларов за баррель 14 января 2022 года, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus. Это произошло впервые за последние семь лет.

Стоимость Urals пробила эту отметку только в Средиземноморье (CIF Augusta) — 14 января достигла 86,24 доллара за баррель. На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals в этот день немного не смогла дотянуть до этой отметки и составила 85,89 доллара за баррель. В последний раз Urals преодолевала эту отметку в Европе 29 октября 2014 года, уточнили в Argus.

Urals растет вслед за эталоном Brent, который на днях преодолел 86 долларов за баррель. Urals традиционно сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси. Как указывает Argus, отрицательный дифференциал Urals к эталону в Средиземноморье составляет 0,6 доллара за баррель, на Северо-Западе Европы — 0,95 доллара за баррель.

В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2021 год установлена на уровне 43,3 доллара за баррель. В зависимости от того, где находится фактическая цена Urals — выше или ниже базовой цены, Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.

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