19 января. Главное за минуту

🔹 Эксперты допустили падение курса рубля на 20%. Такой сценарий возможен в случае военной эскалации на Украине и введения против России жестких санкций по типу «пакета Роберта Менендеса», полагают аналитики инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Они считают, что тогда российским регуляторам придется пойти на экстренные меры по стабилизации финансового рынка.

🔹 Сервисы Google стали использовать для фишинговых рассылок. Мошенники стали пользоваться легальным функционалом Google-опросов для отправки фишинговых ссылок россиянам: они размещают вредоносный контент в теле опросов, а затем применяют функцию «отправить ответы на почту», куда вводят адрес потенциальной жертвы.

🔹 Почти половина заемщиков берут кредиты для обслуживания долгов. То есть люди с высокой долговой нагрузкой уже не могут самостоятельно, без заемных средств, обслуживать имеющиеся долги. Со второй половины этого года ЦБ РФ начнет применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки.

🔹 Старые тарифы мобильной связи начали дорожать. «ВымпелКом» в ближайшее время поднимет на 10% цены на архивные тарифные планы. С февраля планирует повышение цен «МегаФон», затем — Tele2, при этом компания «МТС» в начале января уже уведомила абонентов об увеличении стоимости тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг.

🔹Инвестдайджест Банки.ру: активы РФ на пике дешевизны, а рубль старается выстоять в информационных штормах. Иностранцы бегут с российского рынка, распродавая активы. Падение индекса Мосбиржи и обвал на рынке акций стали следствием этой паники. Кто выигрышно смотрится в этой ситуации и стоит ли покупать рубль? Подробности — в нашей еженедельной подборке.

