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Исследование: почти половина заемщиков берут кредиты для обслуживания долгов

19.01.2022 08:35
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Исследование: почти половина заемщиков берут кредиты для обслуживания долгов
Источник
Известия

Почти половина заемщиков (45%) влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Международной конфедерации обществ потребителей. При этом со второй половины этого года ЦБ РФ начнет применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки.

По данным опроса КонфОП, почти три четверти (74%) россиян в течение последних двух лет брали потребительский кредит (так называемый кредит наличными). Общественники решили выяснить, на какие цели занимают люди у банков. Чаще всего (44%) заемщиками становятся люди в возрасте 35—44 лет. Самым тревожным и значимым результатом опроса в КонфОП считают ответ на вопрос, зачем россияне прибегают к заимствованиям.

Около половины (45%) респондентов заявили, что берут новый кредит, чтобы внести платеж по старым обязательствам. То есть люди с высокой долговой нагрузкой уже не могут самостоятельно, без заемных средств, обслуживать имеющиеся долги. Что свидетельствует не только о высоком уровне закредитованности граждан, но и фактически об их преддефолтном состоянии. Отказ в новом кредите может привести к ситуации, когда люди не смогут выплачивать долги.

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Интересно, что этот тревожный ответ стал абсолютным лидером, значительно опередив другие цели. Так, на втором месте в опросе КонфОП оказались кредиты на лечение и ремонт (по 13% респондентов). По 10% ответов пришлось на заимствования на образование и покупку бытовой техники. Еще 8% людей берут в долг у банков на путешествия и только 1% — на покупку автомобиля (невысокий результат в этом пункте можно объяснить тем, что для приобретения автомобиля люди обычно используют залоговый вид по более низкой ставке).

«Объемы потребкредитования продолжают расти. За 11 месяцев 2021 года было выдано 1,64 миллиона потребкредитов, что на 5% больше, чем годом ранее, — прокомментировал председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. — По данным исследования КонфОП, большинство россиян берут кредит для погашения уже имеющейся задолженности. Это означает высокую степень закредитованности заемщиков, которые оказываются не в состоянии справиться со своими долговыми обязательствами».

Глава КонфОП подчеркнул, что в результате такого «повторного» кредитования граждане лишь увеличивают кредитную нагрузку, все больше загоняя себя в финансовую петлю.

При этом ситуация с необеспеченным кредитованием давно вызывает беспокойство у ЦБ. Например, 31% новых выдач в III квартале 2021 года приходилось на заемщиков с показателем ПДН 80% и выше. Проще говоря, почти треть новых кредитов получали люди, которые платят по долгам 80% и более своих доходов. Хуже того, примерно каждая пятая выдача (19,5%) приходилась на людей с ПДН в 100% и более. Эти заемщики просто работают на выплату долгов. Но это не останавливает россиян: рост потребкредитования в прошлом году составлял около 2% в месяц.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве.

 18.01.2022 12:12

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