Эксперты допустили падение курса рубля на 20%

В случае военной эскалации на Украине и введения против России жестких санкций по типу «пакета Роберта Менендеса» рубль может резко подешеветь, а российские регуляторы — пойти на экстренные меры по стабилизации финансового рынка. Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», который есть у РБК.

«В этом случае мы ожидаем, что отток средств с долгового и, что более важно, фондового рынков может приблизиться к показателям 2014—2015 годов (начало и острая фаза конфликта на востоке Украины. — Прим. РБК), с обесценением рубля [на величину] до 20%, расширением страновой риск-премии на 200 базисных пунктов и сопоставимым ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка», — говорится в материалах «Ренессанс Капитала».

Экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец пояснила РБК, что часть обесценения рубля (порядка 5%) из-за напряженности по Украине уже реализовалась: курс сейчас находится на уровнях 76—77 рублей за доллар. Рисковый сценарий с военной эскалацией будет означать, что в моменте курс доллара может дойти до 85—90 рублей. Расширение страновой риск-премии подразумевает, что на 200 б. п. увеличится разрыв в доходности по валютным еврооблигациям России и доходности эталонных гособлигаций США. Однако «если приписывать военному сценарию вероятность 15%, то у сценария «мягкой эскалации» будет не менее 40% вероятности», — отметили аналитики инвесткомпании.

Эксперты прогнозируют, что при наихудшем развитии событий в связи с «сжатием ликвидности» российским регуляторам может понадобиться пойти на такие экстренные меры, как введение элементов контроля за движением капитала, комиссий для нерезидентов за продажу облигаций федерального займа с целью замедлить бегство иностранного капитала и т. д. Также авторы материала не исключают проведения валютных интервенций ЦБ для обеспечения финансовой стабильности. С тех пор как Банк России перешел на инфляционное таргетирование и плавающий обменный курс, он практически не проводит собственных валютных интервенций, однако он вправе применить такой инструмент в чрезвычайных ситуациях, например для сдерживания потенциального обвала рубля.

Эксперты напоминают, что в США был разработан проект новых ограничений, который включает, в частности, полный запрет на сделки с российскими гособлигациями, санкции в отношении крупнейших российских банков, чиновников, ужесточение ограничений в отношении газопровода «Северный поток — 2», элементы секторальных санкций в отношении российских отраслей по добыче минерального сырья. Также американские СМИ писали, что администрация президента США Джо Байдена подготовила пакет санкционных мер, среди которых ограничения на экспорт в Россию потребительских технологий, например смартфонов.

«Три раунда переговоров России, США, НАТО и ОБСЕ на этой неделе не привели к прогрессу», — напоминают эксперты «Ренессанс Капитала».

Сенат США 12 января опубликовал проект подготовленного демократами нового пакета санкций против госдолга России, банковского сектора и руководства страны, в том числе против президента Владимира Путина.



Россия отвергала сообщения о планируемой «агрессии» в отношении Киева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «запредельной мерой» введение ограничений против Путина и предупредил, что они могут привести к полному прекращению отношений между странами.