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Эксперты допустили падение курса рубля на 20%

19.01.2022 13:52
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РБК

В случае военной эскалации на Украине и введения против России жестких санкций по типу «пакета Роберта Менендеса» рубль может резко подешеветь, а российские регуляторы — пойти на экстренные меры по стабилизации финансового рынка. Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», который есть у РБК.

«В этом случае мы ожидаем, что отток средств с долгового и, что более важно, фондового рынков может приблизиться к показателям 2014—2015 годов (начало и острая фаза конфликта на востоке Украины. — Прим. РБК), с обесценением рубля [на величину] до 20%, расширением страновой риск-премии на 200 базисных пунктов и сопоставимым ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка», — говорится в материалах «Ренессанс Капитала».

Экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец пояснила РБК, что часть обесценения рубля (порядка 5%) из-за напряженности по Украине уже реализовалась: курс сейчас находится на уровнях 76—77 рублей за доллар. Рисковый сценарий с военной эскалацией будет означать, что в моменте курс доллара может дойти до 85—90 рублей. Расширение страновой риск-премии подразумевает, что на 200 б. п. увеличится разрыв в доходности по валютным еврооблигациям России и доходности эталонных гособлигаций США. Однако «если приписывать военному сценарию вероятность 15%, то у сценария «мягкой эскалации» будет не менее 40% вероятности», — отметили аналитики инвесткомпании.

Эксперты прогнозируют, что при наихудшем развитии событий в связи с «сжатием ликвидности» российским регуляторам может понадобиться пойти на такие экстренные меры, как введение элементов контроля за движением капитала, комиссий для нерезидентов за продажу облигаций федерального займа с целью замедлить бегство иностранного капитала и т. д. Также авторы материала не исключают проведения валютных интервенций ЦБ для обеспечения финансовой стабильности. С тех пор как Банк России перешел на инфляционное таргетирование и плавающий обменный курс, он практически не проводит собственных валютных интервенций, однако он вправе применить такой инструмент в чрезвычайных ситуациях, например для сдерживания потенциального обвала рубля.

Эксперты напоминают, что в США был разработан проект новых ограничений, который включает, в частности, полный запрет на сделки с российскими гособлигациями, санкции в отношении крупнейших российских банков, чиновников, ужесточение ограничений в отношении газопровода «Северный поток — 2», элементы секторальных санкций в отношении российских отраслей по добыче минерального сырья. Также американские СМИ писали, что администрация президента США Джо Байдена подготовила пакет санкционных мер, среди которых ограничения на экспорт в Россию потребительских технологий, например смартфонов.

«Три раунда переговоров России, США, НАТО и ОБСЕ на этой неделе не привели к прогрессу», — напоминают эксперты «Ренессанс Капитала».

Сенат США 12 января опубликовал проект подготовленного демократами нового пакета санкций против госдолга России, банковского сектора и руководства страны, в том числе против президента Владимира Путина.

Россия отвергала сообщения о планируемой «агрессии» в отношении Киева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «запредельной мерой» введение ограничений против Путина и предупредил, что они могут привести к полному прекращению отношений между странами.

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Комментарии

6
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georgy1974
georgy1974
19.01.2022 17:31
<p>Все приведенные здесь цифры, включая возможное падение курса рубля, являются не более чем оценочными суждениями или субъективными ощущениями людей, которые по тем или иным причинам считают себя экспертами. На 100% уверен, что никаких серьезных расчетов и анализа возможных сценариев за этими цифрами нет. Не являясь ни аналитиком, ни экспертом, выскажу лишь то, что лежит на поверхности: отношения России с Западом становятся все хуже, и поводов для их разворота не просматривается даже в среднесрочной перспективе. Российско-украинские отношения находятся в таком состоянии, что иного выхода, кроме военного, уже просто не существует, как бы дико это ни звучало. Конечно, можно еще какое-то время поддерживать в отношениях с Украиной статус кво, но время очевидно играет не на Россию, да и Запад нас за это больше любить не станет. С высокой уверенностью возьмусь утверждать, что все возможные санкции, которые Запад сможет ввести против РФ без чрезмерного ущерба для себя, рано или поздно будут введены. Экономические последствия этих санкций усилятся необходимостью увеличивать расходы на оборону, что неизбежно в ходе жесткого противостояния с мощным военным блоком. Но самое печальное, что разумной альтернативы всему этому не существует, «Аннушка уже разлила масло».</p>
1
Steven Cohen
Steven Cohen
19.01.2022 18:01
<p>Санкции против путина мера правильная только вводить ее нужно было ещё в 2014 </p>
2
ДимонВ
19.01.2022 18:09
<p>О норм ,вот и новости подьехали ,покупай доллар по 77 пока не поздно ,а мы вас на 73 потом свозим</p>
2
SL/TP
19.01.2022 22:40
<p>Военного вмещательства в Украину не будет - экономика рухнет. Всё это дешевые понты и трата народных денег, а за это надо наказывать!</p>
2

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