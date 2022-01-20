ЦБ предложил расширить антиотмывочный запрет на создание новых компаний

Руководители компаний, которые будут отнесены в «красную» зону после запуска новой антиотмывочной платформы ЦБ, могут лишиться возможности сразу же начинать новый бизнес; за введение дополнительных ограничений для предпринимателей выступил Банк России, пишет РБК. На заседании комитета Госдумы по финансовому рынку глава департамента финмониторинга ЦБ Илья Ясинский предложил доработать законодательство и в любом случае лишать таких руководителей возможности на три года создавать новые юрлица или становиться единоличными исполнительными органами в компаниях. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков его поддержал.

По оценкам ЦБ, 99% российских компаний в случае применения платформы ЗСК попадут в группу низкого риска. Доля клиентов из «красной» зоны не превышает 0,7%, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту о платформе ЗСК. Как следует из уже принятого закона, банки смогут отказывать юрлицам и ИП из «красной», или высокорисковой, группы в проведении операций, расторгать договоры обслуживания или отказываться заключать их.

Лента новостей Госдума готовит банковским клиентам новые черные списки В неофициальных комментариях специалисты по информационной безопасности отмечают, что у них уже есть сведения о дропперах. 17.12.2021 08:48

Сейчас в случае блокировки счетов компании пытаются получить свои деньги через суд или через самоликвидацию, отметил адвокат Forward Legal Павел Капустин. По его словам, фирму «бросают» для последующего исключения из ЕГРЮЛ, если остатки на счетах незначительны. Сами же лица, связанные с компаниями из черного списка, испытывают трудности при открытии новых счетов в банках, добавляет юрист. С позиции ЦБ инициатива выглядит последовательной, считает Капустин. Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян считает, что новые ограничения не угрожают интересам честного бизнеса. Ограничения разумны, но легко преодолимы — всегда можно найти кого-то еще, номинала, чтобы три-четыре года человек выступал бенефициаром или директором новой компании, а потом сменить его, особенно если это малый бизнес, который не собирается расти, пояснил эксперт. По его словам, вряд ли такой запрет будет серьезным барьером для недобросовестных клиентов.

Любой запрет на реализацию своих компетенций должен быть стократно обоснован и перепроверен, сейчас при блокировке счета предпринимателя по 115-ФЗ есть механизмы обжалования, поэтому трехлетний «бан» на занятие предпринимательской деятельностью нужно применять крайне аккуратно, считает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. По его словам, есть много случаев, когда нужно закрыть компанию — смена деятельности, выход из бизнеса, неудачи, а такие меры могут «негативным образом повлиять на предпринимательский климат».