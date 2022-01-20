АСВ через суд в Лихтенштейне требует 27,4 млрд рублей с экс-бенефициара Пробизнесбанка Леонтьева

Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Пробизнесбанке, через суд Лихтенштейна требует с бывшего бенефициара кредитной организации Сергея Леонтьева 27,4 млрд рублей. Об этом в четверг сообщило АСВ.

«В Княжеский суд Лихтенштейна направлено заявление о взыскании с бенефициара ОАО «АКБ «Пробизнесбанк» Леонтьева С. Л. и компаний HoldCo Ltd и Wonderworks Investments Limited денежных средств в размере порядка 27,4 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Ранее, 6 октября 2021 года, этот суд удовлетворил поданное от имени банка заявление и принял обеспечительные меры в отношении активов Леонтьева и подконтрольных ему компаний, следует из релиза.

АСВ уточняет, что осуществляет взыскание ущерба, причиненного Пробизнесбанку, во взаимодействии с коллегией адвокатов «Юков и партнеры», которая сопровождает мероприятия по привлечению контролировавших банк лиц к ответственности, поиску их активов и обращению взыскания на эти активы. Сопровождение всех разбирательств осуществляется на условиях судебного финансирования.

Напомним, Пробизнесбанк, являвшийся ядром финансовой группы «Лайф», был лишен лицензии 12 августа 2015 года и признан банкротом 27 октября того же года.



В 2017 году стало известно о возбуждении в отношении бывших руководителей банка уголовного дела на 25 млрд рублей. По версии следствия, бывший президент Пробизнесбанка, экс-глава финансовой группы «Лайф» Сергей Леонтьев вместе с тогдашним председателем правления Александром Железняком создали преступную группу с целью хищения денег из банка. Позже сообщалось об их нахождении в международном розыске.