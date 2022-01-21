ФНС планирует запустить сервис для выявления фирм-однодневок

ФНС в 2022 году запустит сервис для кредитных организаций, с помощью которого они в автоматическом режиме смогут отслеживать адреса регистраций своих клиентов-юрлиц на предмет массовости, пишут «Известия», ссылаясь на два источника на банковском рынке. Об этом знают в Делобанке (группа СКБ Банка), сообщил его бизнес-директор Алексей Трегубов. В «Сбере» заявили, что заинтересованы в таком сервисе, поскольку в рамках банковских процессов проводится верификация юридических лиц и ИП. В «Открытии» и «Зените» также поддерживают инициативу ФНС. Банк России в курсе работы, которую ведет налоговая по оптимизации публичных информационных сервисов, заявили в ЦБ. Там полагают, что такие источники востребованы заинтересованными участниками финансового рынка и используются ими в том числе в комплаенс-процедурах при выполнении требований принципа «знай своего клиента» или оценке риска компании.

В последние годы наблюдается значительное снижение количества организаций, имеющих признаки фирм-однодневок, сообщили в Росфинмониторинге, подчеркнув, что риски их использования для реализации теневых схем тем не менее сохраняются. Сервисы ФНС, предоставляющие дополнительные возможности по оценке рисков клиентов, высоко востребованы, убеждены в Росфинмониторинге.

Регистрация фирмы по одному адресу со множеством других юрлиц — один из признаков компании-однодневки, который в числе первых появился в рекомендациях ЦБ по выявлению таких организаций, рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он пояснил, что это лишь один критерий, который может привести к каким-либо действиям или ограничениям со стороны кредитной организации. Например, если собственник торгового центра позволяет продавцам зарегистрировать свой бизнес в этом здании, то по одному адресу может вполне легально работать сразу несколько фирм.

По словам члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрия Липина, в случае, если банки будут на основании сведений о местах массовой регистрации принимать решения в автоматическом режиме, то необходимо предусмотреть и порядок их обжалования, поскольку по массовым адресам рано или поздно может найтись компания, которая реально ведет деятельность. Среди других признаков, характеризующих технические фирмы, — большое количество одних и тех же связей с генеральными директорами, номинальными участниками, а также отсутствие операций по счетам, несдача налоговой и бухгалтерской отчетностей, перечислил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.