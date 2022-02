Акции обувного ретейлера OR Group резко подешевели после техдефолта по бондам компании

В акциях обувного ретейлера OR Group (бывшая «Обувь России») продолжаются продажи второй день подряд после технического дефолта по одному из выпусков облигаций. На это обращает внимание РБК.

На основных торгах Московской биржи акции обувной сети подешевели по состоянию на 10:01 мск на 25,2% до 10,34 рубля. К 11:35 снижение замедлилось до 18,5%, а цена восстановилась до 11,4 рубля за бумагу, указывает РБК.

Согласно данным Мосбиржи, на 13:30 обыкновенная акция ПАО «ОР Групп» (тикер ORUP) стоила 11,14 рубля — на 20,09% меньше, чем на закрытии предыдущих торгов.

Продажи в акциях начались накануне после сообщения о том, что компания допустила технический дефолт по облигациям серии БО-07, уточняет РБК. В четверг, 20 января, на фоне новости акции OR Group на Московской бирже на максимуме теряли до 9,7% от стоимости. По итогам основной сессии бумаги подешевели на 5,94% — до 13,94 рубля за акцию. За последние два дня акции потеряли в цене около 30%.

ООО «ОР», операционная компания OR Group, выплатило последний купон по облигациям этой серии в объеме 14,76 млн рублей, однако не погасила номинальную стоимость бумаг в объеме 592 млн по состоянию на 20 января (согласно материалам компании, в 2018—2021 годах она частично гасила облигационный заем БО-07 и выкупила с рынка в рамках оферт бумаги на 408 млн рублей). Неисполнение обязательств по облигациям серии БО-07 компания объяснила «отсутствием на расчетном счете достаточного количества денежных средств». Дата истечения срока технического дефолта — 3 февраля.

Компания сообщила, что находится в постоянном контакте со своим крупнейшим кредитором, которому принадлежит 99% этого выпуска, и в настоящий момент ведет переговоры по урегулированию ситуации с погашением облигаций. Всего в обращении на Московской бирже остается девять выпусков облигаций OR Group на сумму 6,2 млрд рублей.

В сообщении, размещенном на сайте OR Group, отмечается, что на текущий момент облигационный рынок находится под давлением, что влияет на большинство эмитентов и не позволяет группе привлекать новые выпуски облигаций для рефинансирования выпуска БО-07. В рамках недопущения дефолта компания провела переговоры с основным держателем облигаций выпуска — Промсвязьбанком. Группа обсуждала вопрос пролонгации облигационного выпуска БО-07 в рамках действующего лимита. «К сожалению, компания так и не получила окончательного ответа от ПАО «Промсвязьбанк», что привело к невыполнению обязательств по облигациям», — указали в OR Group. Кроме того, компания провела переговоры с представителем владельцев биржевых облигаций серии БО-07 — ООО «Септем Капитал». Группа заявила, что готова вести дальнейшие переговоры, связанные с пролонгацией выпуска. Параллельно компания будет продолжать диалог с Промсвязьбанком. OR Group также готова к открытому диалогу с держателями облигаций по всем остальным вопросам, подчеркивается в комментарии.



В свою очередь в пресс-службе ПСБ сообщили, что банк неоднократно в течение 2020—2021 годов содействовал урегулированию задолженности OR Group и оказывал поддержку компании. «В результате последних переговоров в конце декабря 2021 года была достигнута договоренность о выкупе OR Group облигаций выпуска БО-07 в полном объеме в срок до 20 января 2022 года. При выполнении этой договоренности ПСБ был готов рассмотреть вопрос о пролонгации кредитов. Однако данная договоренность компанией не исполнена. В связи с этим банк вынужден приступить к стандартным мерам взыскания задолженности», — говорится в комментарии, поступившем в Банки.ру.



OR Group — розничная обувная сеть, управляющая магазинами под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra и «Пешеход», напоминает РБК. В состав группы также входит микрокредитная компания «Арифметика». Головной офис находится в Новосибирске.



Облигации серии БО-07 в объеме 1 млрд рублей OR Group разместила 26 января 2017 года на Московской бирже по открытой подписке. Количество выпущенных ценных бумаг — 500 штук, номинальная стоимость облигаций — 2 млн рублей.