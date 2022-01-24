Новый порядок для кредитных историй отложили на полгода

Заемщики с высоким показателем долговой нагрузки получили отсрочку на полгода для того, чтобы исправить свое положение, пишут «Известия» со ссылкой на информационное письмо ЦБ, которое регулятор разослал бюро кредитных историй и банкам. В соответствии с документом вступление в силу нормативов по внедрению нового порядка формирования кредитных историй и информации для расчета долговой нагрузки Центробанк фактически перенес с 1 января на 1 июля 2022 года.

С 1 января 2022 года в силу вступили подзаконные акты ЦБ (положение и несколько указаний) к 302-ФЗ (внес изменения в закон «О кредитных историях» от 2004 года). Они содержат правила применения нового норматива, который предполагает принципиальные и масштабные изменения как в порядке формирования кредитных историй, взаимоотношений заемщика с БКИ и банками, так и касающиеся сбора информации для расчета показателя долговой нагрузки.

Например, «кредитный след» человека становится более явным, поскольку расширяется список поставщиков информации в БКИ. Также вводится институт квалифицированных бюро кредитных историй, которые должны агрегировать информацию, в том числе из иных БКИ, о совокупной долговой нагрузке заемщика и передавать ее кредиторам. Меняется и порядок расчета среднего значения платежа. Если раньше общая сумма делилась на 60 месяцев (пять лет), то сейчас — на 48 месяцев (четыре года). Проще говоря, информация о задолженностях граждан стала более полной, а требования к расчету ПДН — более жесткими.

Однако в последний момент регулятор пошел на поблажку участникам рынка и решил воздержаться до 1 июля от применения мер за нарушение ряда подзаконных актов. Такая информация содержится в письме Центробанка, которое накануне Нового года получили все заинтересованные стороны. Так, речь идет о положении «О порядке формирования кредитной истории», а также о двух указаниях, которые касаются запросов о предоставлении отчета, поиска информации для него и порядка предоставления сведений о среднемесячных платежах заемщика.

Как пояснили в пресс-службе Банка России, это было сделано «в связи с многочисленными обращениями источников формирования кредитных историй о неготовности информационных систем к 1 января 2022 года и во избежание риска искажения кредитных историй (передача части сведений, некорректных сведений)».

Как рассказали на условиях анонимности собеседники из БКИ и банков, уже в мае прошлого года, когда вышли подзаконные акты регулятора, участникам рынка было понятно, что уложиться в отведенные сроки будет сложно. Они также считают, что логично синхронизировать вступление в силу изменений, связанных с кредитными историями, с началом применения ЦБ прямых количественных ограничений для банков на сверхлимитные заимствования гражданам с высоким ПДН.