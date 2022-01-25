Все новости

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась

25.01.2022 18:38
18 042
2 Время прочтения: 4 минуты
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Иллюстрация
Depositphotos.com
Источник
Banki.ru

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях снизилась по итогам второй декады января после стабильности в «каникулярную» первую декаду месяца и предшествующего непрерывного роста начиная с третьей декады сентября 2021-го. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы во вторник на сайте Банка России.

Так, значение за вторую декаду января оказалось чуть больше 7,7% годовых после примерно 7,74% за первую декаду января-2022 и третью декаду декабря-2021.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. Более подробно принцип расчета разъясняется в тематических сообщениях Центробанка.

Уточним, что состав топ-десятки банков по вкладам несколько изменился по сравнению с первой декадой января. Сейчас в нее входят СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Московский Кредитный Банк и — вместо Совкомбанка — Промсвязьбанк. В этом году состав топ-10 банков неоднократно менялся, в частности за счет регулярных рокировок Совкомбанка и Промсвязьбанка.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Ставка глобально снижалась в течение года с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение, дойдя в первой декаде октября 2020 года до минимального за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009-го) уровня — около 4,33% годовых. Исходя из графика на сайте ЦБ, все второе полугодие 2020 года (примерно с середины июля) и начало 2021-го можно охарактеризовать как период относительно ровных ставок, однако начиная со второй декады марта 2021 года ставка, несмотря на небольшие исключения, демонстрирует тенденцию к росту.

Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В 2019 году ЦБ уменьшил ключевую ставку в общей сложности на 1,5 п. п., в 2020-м — на 2 п. п. С 27 июля 2020-го ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25%, но в марте 2021 года регулятор впервые с 2018-го повысил ключевую ставку и в течение 2021 года довел ее до 8,5%, то есть увеличил за год ровно вдвое, или на 4,25 п. п.

В недавнем обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал, что определенный потенциал для дальнейшего повышения ставок по вкладам в первые месяцы 2022 года сохраняется.

Напомним, что ЦБ также рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов (к этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов — см. значения, установленные в качестве ориентиров на январь), а недавно начал публиковать средние арифметические ставки по вкладам (см. значения за ноябрь-2021).

Самые популярные вклады с онлайн-заявкой

Выбор пользователей Банки.ру
Название Ставка, % Мин. сумма, ₽ Мин. срок, дней
9.4% от 10000 367
Открыть
Лиц.№ 705
8.75% от 50000 300
Лиц.№ 429
от 9% от 50000 365
Лиц.№ 2272
9% от 50000 375
Лиц.№ 3255
9.4% от 100000 368
Лиц.№ 3311

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

2
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
ugor
ugor
25.01.2022 20:34
<p>Хранить в фантиках такой инфляции,скачках доллара,налоге на вклады....с таким руководством....увольте!</p>
5
Масик_2
Масик_2
25.01.2022 22:17
<p>Вот накоплю два миллиона, и стану самым богатым... Однако:<br>- Господа офицеры, нас дурят...! </p>
1

Материалы по теме

​Почта Банк повысил максимальную ставку по сберегательному счету до 9% годовых
Газпромбанк повысил ставки по накопительным счетам
Банк «Санкт-Петербург» увеличил ставки по вкладам основной линейки
​Газпромбанк повысил ставки по вкладам в рублях