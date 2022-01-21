ЦБ начал публиковать средние арифметические ставки по вкладам

Банк России в пятницу, 21 января, начал публикацию средних арифметических процентных ставок по вкладам физических лиц, сообщает пресс-служба регулятора. Новая публикация в разделе «Процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности» содержит информацию о средних арифметических процентных ставках в рублях, долларах и евро в разрезе сроков привлечения начиная с данных за ноябрь 2021 года в целом по Российской Федерации.
Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, %
|«до востребования»
|до 30 дней, кроме «до востребования»
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 дня до 1 года
|от 1 года до 3 лет
|свыше 3 лет
|Ноябрь 2021
|1,37
|4,88
|4,63
|5,43
|6,17
|6,49
|6,27
Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в долларах США, %
|«до востребования»
|до 30 дней, кроме «до востребования»
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 дня до 1 года
|от 1 года до 3 лет
|свыше 3 лет
|Ноябрь 2021
|0,03
|0,24
|0,26
|0,29
|0,45
|0,64
|0,68
Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в евро, %
|«до востребования»
|до 30 дней, кроме «до востребования»
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 дня до 1 года
|от 1 года до 3 лет
|свыше 3 лет
|Ноябрь 2021
|0,01
|-
|0,10
|0,12
|0,16
|0,19
|0,32
«Информация публикуется в связи с глобальной реформой финансовых индикаторов, включающей отмену использования ставки LIBOR, и принятием федерального закона от 30 декабря 2021 года № 484-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в сообщении.
Как поясняет регулятор, указанные данные рассчитываются в соответствии с «Методикой расчета средних арифметических процентных ставок по вкладам физических лиц» и будут публиковаться ежемесячно в сроки, установленные календарем публикации официальной статистической информации.