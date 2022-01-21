ЦБ начал публиковать средние арифметические ставки по вкладам

Банк России в пятницу, 21 января, начал публикацию средних арифметических процентных ставок по вкладам физических лиц, сообщает пресс-служба регулятора. Новая публикация в разделе «Процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности» содержит информацию о средних арифметических процентных ставках в рублях, долларах и евро в разрезе сроков привлечения начиная с данных за ноябрь 2021 года в целом по Российской Федерации.

Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, %



«до востребования»

до 30 дней, кроме «до востребования» от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет Ноябрь 2021 1,37 4,88 4,63 5,43 6,17 6,49 6,27

Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в долларах США, %

«до востребования» до 30 дней, кроме «до востребования» от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет Ноябрь 2021 0,03 0,24 0,26 0,29 0,45 0,64 0,68

Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в евро, %

«до востребования» до 30 дней, кроме «до востребования» от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет Ноябрь 2021 0,01 - 0,10 0,12 0,16 0,19 0,32

«Информация публикуется в связи с глобальной реформой финансовых индикаторов, включающей отмену использования ставки LIBOR, и принятием федерального закона от 30 декабря 2021 года № 484-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в сообщении.

Как поясняет регулятор, указанные данные рассчитываются в соответствии с «Методикой расчета средних арифметических процентных ставок по вкладам физических лиц» и будут публиковаться ежемесячно в сроки, установленные календарем публикации официальной статистической информации.