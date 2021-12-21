Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на январь

Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на январь 2022 года. По сравнению с декабрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, разнонаправленно изменилась в долларовом, а в сегменте вкладов в евро в основном осталась на прежнем уровне и в одном случае повысилась, свидетельствуют данные регулятора.
Показатели, служащие ориентирами на январь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших за месяц в совокупности две трети общего объема вкладов населения по состоянию на 1 декабря 2021 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.
Базовая доходность рублевых вкладов выросла для всех сроков. Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Декабрь
|
7,034
|
7,25
|
6,429
|
7,554
|
7,796
|
Январь
|7,707
|7,557
|7,33
|8,366
|8,519
В долларовом сегменте выросла базовая доходность вкладов на сроки от полугода до года, а на более — снизилась.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Декабрь
|
0,384
|
0,218
|
0,303
|
0,942
|
1,122
|
Январь
|
0,385
|
0,49
|
0,566
|
0,848
|
1,023
Базовая доходность вкладов в евро осталась на прежнем уровне для сроков до года, а свыше — повысилась.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Декабрь
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,068
|
Январь
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,153
Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Ставка отчислений в ФСВ для банков, укладывающихся в базовый уровень доходности, начиная с III квартала 2021 года составляет 0,12% расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки равны 25% и 300% базовой ставки. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно.
Центробанк в марте 2021 года впервые с 2018-го повысил ключевую ставку, потом она была повышена еще шесть раз: в апреле, июне, июле, сентябре, октябре и декабре. В общей сложности ЦБ в этом году повысил ключевую ставку на 4,25 п. п., с 20 декабря она составляет 8,5%. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.
В очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», вышедшем ранее в декабре, Банк России писал, что у банков есть потенциал по дальнейшему переносу уже предпринятых регулятором повышений ключевой ставки в ставки по рублевым вкладам, при этом банки пока не торопятся повышать ставки по самым долгосрочным депозитам — это может означать, что по крайней мере часть участников рынка ожидают стабилизации инфляции и снижения ставок в обозримой перспективе.