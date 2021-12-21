Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на январь

Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на январь 2022 года. По сравнению с декабрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, разнонаправленно изменилась в долларовом, а в сегменте вкладов в евро в основном осталась на прежнем уровне и в одном случае повысилась, свидетельствуют данные регулятора.

Показатели, служащие ориентирами на январь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших за месяц в совокупности две трети общего объема вкладов населения по состоянию на 1 декабря 2021 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.

Базовая доходность рублевых вкладов выросла для всех сроков. Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Декабрь 7,034 7,25 6,429 7,554 7,796 Январь 7,707 7,557 7,33 8,366 8,519

В долларовом сегменте выросла базовая доходность вкладов на сроки от полугода до года, а на более — снизилась.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Декабрь 0,384 0,218 0,303 0,942 1,122 Январь 0,385 0,49 0,566 0,848 1,023

Базовая доходность вкладов в евро осталась на прежнем уровне для сроков до года, а свыше — повысилась.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Декабрь 0,008 0,01 0,01 0,01 0,068 Январь 0,008 0,01 0,01 0,01 0,153

Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Ставка отчислений в ФСВ для банков, укладывающихся в базовый уровень доходности, начиная с III квартала 2021 года составляет 0,12% расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки равны 25% и 300% базовой ставки. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно.

Центробанк в марте 2021 года впервые с 2018-го повысил ключевую ставку, потом она была повышена еще шесть раз: в апреле, июне, июле, сентябре, октябре и декабре. В общей сложности ЦБ в этом году повысил ключевую ставку на 4,25 п. п., с 20 декабря она составляет 8,5%. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.



В очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», вышедшем ранее в декабре, Банк России писал, что у банков есть потенциал по дальнейшему переносу уже предпринятых регулятором повышений ключевой ставки в ставки по рублевым вкладам, при этом банки пока не торопятся повышать ставки по самым долгосрочным депозитам — это может означать, что по крайней мере часть участников рынка ожидают стабилизации инфляции и снижения ставок в обозримой перспективе.